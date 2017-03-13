Ana Sayfa | SPOR Futbol 13/03/2017 12:41

Akhisar Belediyespor Trabzonspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri


Spor Toto SÃ¼per Lig'de deplasmanda Akhisar Belediyespor ile Trabzonspor, kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda Trabzonspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Manisa 19 MayÄ±s StadÄ±'nda saat 20.00'de baÅŸlayacak mücadeleyi YaÅŸar Kemal UÄŸurlu, Mehmet Cem Satman ve Serkan Çimen yönetecek. Maç, beIN Sports 1 canlÄ± izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler

Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Caner OsmanpaÅŸa, Miguel Lopes, Miral Samardzic, Abdoul Sissoko, Aykut Çeviker, Olcan AdÄ±n, Soner AydoÄŸdu, Ömer Bayram, Özer HurmacÄ±, Ricardo Vaz Te

Trabzonspor: Onur KÄ±vrak, Carl Medjani, Emmanuel Mas, Joao Pereira, UÄŸur Demirok, Ogenyi Onazi, Okay YokuÅŸlu, Olcay Åžahan, Yusuf YazÄ±cÄ±, Fabian Castillo, Hugo Rodagella

 

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Chelsea Manchester United maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Chelsea Manchester Ã§eyrek finalde Manchester United'Ä± sahasÄ±nda bugÃ¼n konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...


BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda puan kaybetti iÅŸte ligin 24. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 24'ncÃ¼ haftasÄ± tamamlandÄ±. Kayserispor ile berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ puan kaybederken, ÅŸampiyonluÄŸunu koruyor.


Åžampiyonluk yolunda mÃ¼cadele eden BeÅŸiktaÅŸ ve Kayserispor berabere kaldÄ±

Vodafone Arena'da bu akÅŸam oynanan BeÅŸiktaÅŸ- Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 2-2 berabere bitti.