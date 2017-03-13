Akhisar Belediyespor Trabzonspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de deplasmanda Akhisar Belediyespor ile Trabzonspor, kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 24. haftasÄ±nda Trabzonspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Manisa 19 MayÄ±s StadÄ±'nda saat 20.00'de baÅŸlayacak mücadeleyi YaÅŸar Kemal UÄŸurlu, Mehmet Cem Satman ve Serkan Çimen yönetecek. Maç, beIN Sports 1 canlÄ± izlenebilecek.
Muhtemel 11'ler
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Caner OsmanpaÅŸa, Miguel Lopes, Miral Samardzic, Abdoul Sissoko, Aykut Çeviker, Olcan AdÄ±n, Soner AydoÄŸdu, Ömer Bayram, Özer HurmacÄ±, Ricardo Vaz Te
Trabzonspor: Onur KÄ±vrak, Carl Medjani, Emmanuel Mas, Joao Pereira, UÄŸur Demirok, Ogenyi Onazi, Okay YokuÅŸlu, Olcay Åžahan, Yusuf YazÄ±cÄ±, Fabian Castillo, Hugo Rodagella