Chelsea Manchester United maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Chelsea Manchester Ã§eyrek finalde Manchester United'Ä± sahasÄ±nda bugÃ¼n konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Ä°ngiltere FA Cup Çeyrek Final etabÄ±nda Chelsea, Manchester United'Ä± konuk ediyor. FA Cup'ta oynanacak Chelsea-Manchester United karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bu akÅŸam TSÄ° 22.45'te baÅŸlayacak. Londra'da Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak zorlu karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Michael Oliver yönetecek. Futbolseverler Chelsea-Manchester United maçÄ±nÄ± Tivibu Spor'dan canlÄ± izleyebilecek.