Ana Sayfa | SPOR Futbol 13/03/2017 12:50

Chelsea Manchester United maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri


Chelsea Manchester Ã§eyrek finalde Manchester United'Ä± sahasÄ±nda bugÃ¼n konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Ä°ngiltere FA Cup Çeyrek Final etabÄ±nda Chelsea, Manchester United'Ä± konuk ediyor. FA Cup'ta oynanacak Chelsea-Manchester United karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bu akÅŸam TSÄ° 22.45'te baÅŸlayacak. Londra'da Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak zorlu karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Michael Oliver yönetecek. Futbolseverler Chelsea-Manchester United maçÄ±nÄ± Tivibu Spor'dan canlÄ± izleyebilecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Akhisar Belediyespor Trabzonspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

Spor Toto SÃ¼per Lig'de deplasmanda Akhisar Belediyespor ile Trabzonspor, kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...


BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda puan kaybetti iÅŸte ligin 24. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 24'ncÃ¼ haftasÄ± tamamlandÄ±. Kayserispor ile berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ puan kaybederken, ÅŸampiyonluÄŸunu koruyor.


Åžampiyonluk yolunda mÃ¼cadele eden BeÅŸiktaÅŸ ve Kayserispor berabere kaldÄ±

Vodafone Arena'da bu akÅŸam oynanan BeÅŸiktaÅŸ- Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 2-2 berabere bitti.