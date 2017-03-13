Ana Sayfa | SPOR Futbol 13/03/2017 21:33

Trabzonspor Akhisar Belediyespor'u sahasÄ±nda maÄŸlup etti


BugÃ¼n Manisa 19 MayÄ±s StadÄ±'nda oynanan Akhisar Belediyespor - Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda, bordo-mavililer 3 isabetli gol ile rakibini alt etti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda ilk yarÄ±sÄ±nÄ± yenik kapattÄ±ÄŸÄ± maçta Akhisar Belediyespor'u ikinci yarÄ±da bulduÄŸu gollerle 3-1 maÄŸlup etti. Manisa 19 MayÄ±s StadÄ±'nda oynanan mücadelede ev sahibi Akhisar, devreyi Cikallleshi'nin 11. dakikadaki golüyle önde kapadÄ±. Trabzon, ikinci yarÄ±da 58 ve 82. dakikalarda sonradan oyuna giren N'Doye ile 77. dakikada penaltÄ±dan UÄŸur'un golleriyle 3 puana uzandÄ±. Ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-mavili ekip, bu skorla 38 puana ulaÅŸtÄ±. Üst üste ikinci yenilgisini alan, evinde 5 maç sonra maÄŸlubiyetle tanÄ±ÅŸan Akigo ise 27 puanda kaldÄ±.

Kaynak: Hürriyet

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