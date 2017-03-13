Antalyaspor'un o kararÄ± GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ± Ã§Ä±lgÄ±na Ã§evirdi

Antalyaspor, geÃ§en hafta yapÄ±lan Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n biletlerini 130 liradan satarken, BeÅŸiktaÅŸ ile bu hafta oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n biletini 13 liradan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±nca sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftar tepki gÃ¶sterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Antalyaspor'da maçÄ±n bilet fiyatlarÄ± açÄ±klandÄ±. Belirlenen fiyatlar, Galatasaray taraftarÄ±ndan tepki çekti. Çok deÄŸil, ligin 23. haftasÄ±nda Galatasaray'Ä± aÄŸÄ±rlayan Antalyaspor, konuk takÄ±m biletlerini 130 TL olarak belirlemiÅŸti.

BEÅžÄ°KTAÅž'A 13

Bu kez ligin 25. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacak olan kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar, misafir takÄ±m tribünü için 13 TL fiyatÄ±nÄ± belirledi. Antalyaspor resmi twitter hesabÄ±ndan duyurulan bilet fiyatlarÄ±, GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 'Bize 130 lira olarak belirlenen fiyatlar BeÅŸiktaÅŸ için sadece 13 lira, burada bir art niyet var!' ÅŸeklinde tepki gösterdi.Öte yandan Antalyaspor evinde oynadÄ±ÄŸÄ± Fenerbahçe maçÄ±nda da deplasman tribünü fiyatÄ±nÄ± 130 TL olarak satÄ±ÅŸa çÄ±kartmÄ±ÅŸtÄ±.