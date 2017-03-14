Ana Sayfa | SPOR Futbol 14/03/2017 18:27

Caner Erkin iki dakikada 500 bin TL kazanacaktÄ± ama reddetti

Caner Erkin

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin'e AÅŸk ve Gurur adlÄ± diziden teklif geldiÄŸi iddia edildi

Milli futbolcu Caner Erkin'e oyuncu eÅŸi Åžükran OvalÄ± vasÄ±tasÄ±yla ulaÅŸan yapÄ±m ÅŸirketii 2 dakikalÄ±k bir sahnede oynamasÄ± için 500 bin TL önerdiÄŸi iddia edildi. SakatlÄ±ÄŸÄ± geçip antrenmanlara baÅŸlayan hatta takÄ±mÄ±nÄ±n geçen perÅŸembe yaptÄ±ÄŸÄ± Olympiakos maçÄ±nÄ±n kadrosuna dahil olan 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun, BaÅŸkan Fikret Orman'Ä±n izin vermesine raÄŸmen teklifi reddettiÄŸi öne sürüldü.Show TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan yeni dizi 'AÅŸk ve Gurur'un baÅŸrollerinde ise Mert FÄ±rat, Damla Sönmez, Tülin Özen ve Alper SaldÄ±ran'Ä±n rol alÄ±yor.

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