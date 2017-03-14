Ana Sayfa | SPOR Futbol 14/03/2017 21:35

FenerbahÃ§eli futbolcu Kjaer'den jet yanÄ±t inanmayÄ±n


FenerbahÃ§eli yÄ±ldÄ±z oyuncusu Kjaer, TÃ¼rk medyasÄ±nÄ±n "FenerbahÃ§eli yÃ¶neticiler transfer olmadan bana bÃ¼yÃ¼k sÃ¶zler verdiler. Ben de onlara inandÄ±m ve ikna oldum. Ancak gÃ¶rÃ¼yorum ki kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸuna dair yaptÄ±ÄŸÄ± haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Fenerbahçe'nin DanimarkalÄ± savunma oyuncusu Simon Kjaer, hakkÄ±nda çÄ±kan haberlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Kjaer, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Türk medyasÄ±nda benim hakkÄ±mda okuduklarÄ±nÄ±za inanmayÄ±n. Hiçbir basÄ±n kuruluÅŸuna konuÅŸmadÄ±m" ifadesini kullandÄ±.

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