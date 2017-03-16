BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

FenerbahÃ§eli yÄ±ldÄ±z oyuncusu Kjaer, TÃ¼rk medyasÄ±nÄ±n "FenerbahÃ§eli yÃ¶neticiler transfer olmadan bana bÃ¼yÃ¼k sÃ¶zler verdiler. Ben de onlara inandÄ±m ve ikna oldum. Ancak gÃ¶rÃ¼yorum ki kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸuna dair yaptÄ±ÄŸÄ± haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.