Ana Sayfa | SPOR Futbol 16/03/2017 11:03

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± muhtemel 11'leri


UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam Ã§eyrek finalde Olympiakos ile Vodafone Arena'da karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§Ä±n ilk 11'i de aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanÅŸ maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ sahasÄ±nda Olympiakos'u aÄŸÄ±rlÄ±yor. TRT 1 ve Tivibuspor 2’den canlÄ± yayÄ±nlanacak olan BeÅŸiktaÅŸ – Olympiakos karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± saat 21.00'de oynanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, OÄŸuzhan, Quaresma, Talisca, Cenk, Aboubakar

OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam Ã§eyrek finalde Olympiakos ile Vodafone Arena'da karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar....


Atletico Madrid Bayer Leverkusen maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ve muhtemel 11'leri

UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Atletico Madrid sahasÄ±nda Bayer Leverkusen'i aÄŸÄ±rlÄ±yor. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta, ne zaman oynanacak? Ä°ÅŸte detaylar...


FenerbahÃ§eli futbolcu Kjaer'den jet yanÄ±t inanmayÄ±n

FenerbahÃ§eli yÄ±ldÄ±z oyuncusu Kjaer, TÃ¼rk medyasÄ±nÄ±n "FenerbahÃ§eli yÃ¶neticiler transfer olmadan bana bÃ¼yÃ¼k sÃ¶zler verdiler. Ben de onlara inandÄ±m ve ikna oldum. Ancak gÃ¶rÃ¼yorum ki kandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸuna dair yaptÄ±ÄŸÄ± haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.