BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam Ã§eyrek finalde Olympiakos ile Vodafone Arena'da karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§Ä±n ilk 11'i de aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanÅŸ maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ sahasÄ±nda Olympiakos'u aÄŸÄ±rlÄ±yor. TRT 1 ve Tivibuspor 2’den canlÄ± yayÄ±nlanacak olan BeÅŸiktaÅŸ – Olympiakos karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± saat 21.00'de oynanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, OÄŸuzhan, Quaresma, Talisca, Cenk, Aboubakar
OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard