Ana Sayfa | SPOR Futbol 16/03/2017 19:21

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± baÅŸladÄ± mÄ± mÃ¼cadelenin ilk 11'leri aÃ§Ä±klandÄ±


UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bugÃ¼n BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Olympiakos ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ ne zaman baÅŸlayacak? Ä°ÅŸte detaylar...

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Yunanistan'da oynanan ve 1-1 ile sona eren karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n rövanÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda tur arÄ±yor.Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 21:00'de baÅŸlayacak ve maç TRT1 ekranlarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak. MaçÄ± Ä°ngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Ä°LK 11'LER BELLÄ° OLDU

BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Dusko Tosic, Adriano, Atiba, OÄŸuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Olympiakos: Leali, Figueiras, Retsos, da Costa, Cissokho, Cambiasso, Romao, Fortounis, Manthatis, Elyounoussi, Ansarifard

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± Ã¶ncesi Yunan gazetesinden ÅŸok manÅŸet

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± Ã¶ncesi Yunanistan'Ä±n en Ã§ok okunan gazetelerinden Gazzetta deÄŸerlendirmede bulunarak, "Konstantinopolis'in fethi iÃ§in" manÅŸetini attÄ±.


BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam Ã§eyrek finalde Olympiakos ile Vodafone Arena'da karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§Ä±n ilk 11'i de aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...


BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam Ã§eyrek finalde Olympiakos ile Vodafone Arena'da karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar....