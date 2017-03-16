BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± Ã¶ncesi Yunan gazetesinden ÅŸok manÅŸet

BeÅŸiktaÅŸ Olympiakos maÃ§Ä± Ã¶ncesi Yunanistan'Ä±n en Ã§ok okunan gazetelerinden Gazzetta deÄŸerlendirmede bulunarak, "Konstantinopolis'in fethi iÃ§in" manÅŸetini attÄ±.

Olmypiakos'un deplasmanlarda çok etkili bir performansÄ± olduÄŸunu öne süren Gazzetta, Karim Ansarifard, Esteban Cambiasso ve Seba gibi isimlerin BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yÄ±kmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ansarifard'Ä±n son 11 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadÄ±ÄŸÄ± ve Olympiakos'un Ä°stanbul'daki en formda oyuncularÄ±ndan biri olduÄŸunun altÄ± çizildi.Olympiakos'un Karaiskaki'de OsmanlÄ±spor ile 0-0 berabere kalmasÄ±na raÄŸmen Ankara'da 3-0 yendiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± analizde, Olympiakos'un bu sezon iç sahada oynadÄ±ÄŸÄ± APOEL, Young Boys, Astana, OsmanlÄ±spor ve BeÅŸiktaÅŸ ile oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 iç saha maçÄ±nda yalnÄ±zca 1 galibiyet almasÄ±na raÄŸmen UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar geldiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Olympiakos'un tek eksi noktasÄ±nÄ±n ise Avrupa kupalarÄ±nda 15 senedir birkaç kez mart ayÄ±nÄ± görmesine raÄŸmen nisana gelmeden Avrupa'dan elendiÄŸine dikkat çekildi. Olympiakos'un son olarak Åžampiyonlar Ligi'nde Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Metalist Kharkiv'e elenerek nisan ayÄ±nÄ± görme fÄ±rsatlarÄ±nÄ± kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.