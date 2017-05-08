Åženol GÃ¼neÅŸ'ten Volkan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sÃ¶yledikleri duyulsa sezonu kapatÄ±r

DÃ¼n akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan dev derbinin ardÄ±ndan siyah beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n teknik direktÃ¶rÃ¼nden flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar geldi

BeÅŸiktaÅŸ teknik direktorü Åženol GüneÅŸ'in çok konuÅŸulan o açÄ±klamalarÄ±:

MaçÄ±n skoruru böyle çÄ±kmamasÄ± gerekiyor. Beklenen bir hadise deÄŸil. Bütün oyuncularÄ±mÄ±z yeteneÄŸi ve karakterini gösterdi ama becerilerini kullanamadÄ±lar. ÅžanslarÄ± da yoktu hakikaten ÅŸanssÄ±zlÄ±k. 9 kiÅŸiden sonra oyun bitti diye düÅŸündüler ama bu gol yenmez yani. Genç takÄ±m oyuncusu koysak dahi bu gol yenmez. MaçÄ±n tamamanÄ± baktÄ±ÄŸÄ±n zaman bir tane Emenike'ye pozisyon verdik baÅŸka yok. OlcakmÄ±ÅŸ demek ki o gol. OyuncularÄ±mÄ±n bütün emeklerine haksÄ±zlÄ±k edemem. Bugün futbol oynayan bir takÄ±mdÄ±k ama sonucu farklÄ± kÄ±lamadÄ±k.

Åžansa gol bekliyorlardÄ± o ÅŸans onlara güldü. Bu sonuç bize de Fenerbahçe'ye de yaramÄ±yor aslÄ±nda. Fenerbahçe'nin ÅŸansÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum ÅŸampiyonluk ve Åžampiyonlar Ligi için. Volkan'Ä±n da dediÄŸi gibi bize çelme taktÄ±lar. Advocaat'Ä±n dediÄŸi gibi, bugün bize çelme takmÄ±ÅŸ oldular. Fenerbahçe'nin de bugünkü baÅŸarÄ±sÄ± bence o. Oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸinde kimi koyarsan koy. 9 kiÅŸi kalmÄ±ÅŸ rakip. Yenecek bir gol deÄŸil o! Tarifi yok... HakettiÄŸimiz bir skor deÄŸildi ama oldu. Böyle beklenmedik skorlar karÅŸÄ±sÄ±nda teslim olmayacaÄŸÄ±z. Ülkemizden maalesef bu skordan gidilir hep ortaya koyulan oyundan bahsedilmez. Hatalardan bahsedilir.

"VOLKAN MAÇ SONU YANIMA GELDÄ°"

Bu ülkede saldÄ±ranlar ceza almÄ±yor. Üstüne prim alÄ±yor. Volkan maç sonunda yanÄ±ma geldi. KonuÅŸtuÄŸu kelimeleri söylemiyorum, çünkü kötü kelimeler, tehditvari kelimeler. Duyulsa suç. Biz huzursuzluk istemiyoruz. Daha önce de hiç konuÅŸmadÄ±k. SaldÄ±rÄ± yapanlar, vuranlar ceza almÄ±yor ülkede, buradan [Talisca'nÄ±n hareketi] bir ÅŸey çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Volkan'Ä±n bana söyledikleri duyulsa, sezonu kapatmasÄ± lazÄ±m. Bana, bir oyuncuyu tehdit ettiÄŸini söyledi. O konuÅŸma bana yapÄ±lmaz, gelip de neyi halledeceksin? Babel'in pozisyonu tartÄ±ÅŸmasÄ±z penaltÄ±. 2 puan gerideyken bizi ÅŸampiyonluÄŸa layÄ±k görenler, 2 puan öndeyken görmüyor. Herhalde dualar hep baÅŸkasÄ±na. Åžimdi övgüler baÅŸlayacak, son dakikada goller atan Fenerbahçe denecek. Böyle gol olmazki. BaskÄ± yaparsÄ±n, boÄŸarsÄ±n tamam...