Ana Sayfa | SPOR Futbol 17/05/2017 16:15

Mario Gomez de Ãœmit Akbulut'un kurbanÄ± olmuÅŸ

Ã¼mit akbulut

DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ãœmit Akbulut, Mario Gomez'i ve iki kulÃ¼bÃ¼ de dolandÄ±rmÄ±ÅŸ

Fenerbahçe’nin HollandalÄ± futbolcusu Gregory Van der Wiel’in ‘Beni 4.5 milyon dolar dolandÄ±rdÄ±’ ÅŸikâyeti üzerine önceki akÅŸam Sinan S. ile birlikte gözaltÄ±na alÄ±nan menajer Ümit Akbulut’un maÄŸdurlarÄ± artÄ±yor.

Futbolcu Van der Wiel'in, ‘Beni dolandÄ±rdÄ±' diyerek ÅŸikâyetçi olduÄŸu menajer Ümit Akbulut'un, Almeida, Amrabat, Gomez ve iki kulübü daha dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Sabah’Ä±n haberine göre, Akbulut’un BeÅŸiktaÅŸlÄ± eski futbolcular Mario Gomez ve Hugo Almeida’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra eski GalatasaraylÄ± Nordin Amrabat ile LübnanlÄ± ve TaylandlÄ± iki spor kulübünü de dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.

LübnanlÄ± kulübün avukatÄ± da Emniyet MüdürlüÄŸü’ne gidip bilgi aldÄ±.

Van der Wiel’in, Galatasaray’da oynayan Lukas Podolski gibi tanÄ±nan bir markaya sahip olmak için kendisinden yardÄ±m istediÄŸini söyleyen Akbulut, 4.2 milyon dolara anlaÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸi erteleyince kendisinden ÅŸikayetçi olduÄŸunu öne sürdü.

Kaynak: Sözcü
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