Ana Sayfa | SPOR Futbol 28/05/2017 22:09

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n futbolcu kadrosundan ÅŸampiyonluk haykÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±


Gaziantepâ€™te BeÅŸiktaÅŸ coÅŸkusu. Ä°ÅŸte futbolcularÄ±n ÅŸampiyonlÄ±ukla ilgili sÃ¶zleri.

AVRUPA SPOR-90 dakikanÄ±n bitmesiyle futbolcular, üç yÄ±ldÄ±zlÄ± tiÅŸörtlerini giydi ve ellerinde bayraklarla ÅŸampiyonluk kutlamasÄ±na baÅŸladÄ±. Büyük bir coÅŸku yaÅŸayan teknik heyet ve futbolcular, mutluluklarÄ±nÄ± taraftarlarÄ±mÄ±zla paylaÅŸtÄ±.

 

Adriano Correia: “Mükemmel bir ÅŸampiyonluk. Zor dönemden geçtim. Bana güvenen kulübümün bir parçasÄ± olduÄŸum için mutluyum.”

 

Tolgay Arslan: “Çok duygusal bir gün. ÅžampiyonluÄŸu hak ettik. Çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmak istiyorum.”

 

Gökhan Gönül: “Herkes bana destek oldu. ÅžampiyonluÄŸa katkÄ± verebildiysem ne mutlu bana.”

 

Tolga Zengin: “Zor bir sezondu. Hedefimize ulaÅŸtÄ±k. Çok sevinçliyiz. Nice ÅŸampiyonluklarÄ± hedefliyoruz.”

 

Demba Ba: “Kariyerimin en mutlu anlarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±m. Herkes bu kulübe ne kadar kalpten baÄŸlÄ± olduÄŸumu biliyorum.”

 

Ricardo Quaresma: “Çok mutluyum. Büyük taraftarÄ±mÄ±zla ÅŸampiyonluÄŸu kutlayacaÄŸÄ±z. Åžu an çok mutluyum.”

 

Fabricio Ramirez: “Daha iyisini isteyemezdim. Tüm sezon neyimiz varsa ÅŸampiyonluk için harcadÄ±k. Sonunda ÅŸampiyon olduk ve seviniyoruz.”

 

OÄŸuzhan Özyakup: “HakkÄ±mÄ±zla ÅŸampiyon olduk. Uzun bir yol kat ettik. Bu sene daha zor olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Çok çalÄ±ÅŸtÄ± ve mutlu sona ulaÅŸtÄ±k.”

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