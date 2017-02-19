19 Åžubat 2017 Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Star TV CanlÄ± izle

19 Åžubat 2017 Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün Star TV'de hangi dizi ve programlar var, 19 Åžubat Star TV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da.
19 Åžubat 2017 Star TV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
06:15 PULSAR / TKR
07:30 MESUT YAR SUNAR
10:00 TÜLÄ°N SAHÄ°N Ä°LE MODA
11:00 VAHE Ä°LE EVDEKÄ° MUTLULUK
12:00 ÖZLEM DENÄ°ZMEN KADINCA
14:00 OH OLSUN
16:00 CESUR VE GÜZEL / 14
18:45 STAR HABER
20:00 HAYAT BAZEN TATLIDIR / 17
23:30 ANNE / 15
20 Åžubat 2017 - Pazartesi
02:00 ÜÇ KAÄžITÇILAR
03:00 TÜRK MÜZÄ°ÄžÄ° /TKR
04:00 HAYAT BAZEN TATLIDIR / 17
06:45 BUGÜN