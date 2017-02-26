Ana Sayfa | STAR TV YAYIN AKIÅžI 26/02/2017 10:08

26 Åžubat 2017 Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Star TV CanlÄ± izle

Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±

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Star TV CanlÄ± Ä°zle


26 Åžubat 2017  Star TV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±

06:15 PULSAR / TKR

07:30 MESUT YAR SUNAR

10:00 TÜLÄ°N SAHÄ°N Ä°LE MODA

11:00 VAHE Ä°LE EVDEKÄ° MUTLULUK

12:00 ÖZLEM DENÄ°ZMEN KADINCA

14:00 ANNE / 16

17:00 SEV KARDEÅžÄ°M

19:00 STAR HABER

20:00 HAYAT BAZEN TATLIDIR / 18

23:45 UÇUÅž

27 Åžubat 2017 - Pazartesi

02:15 BAÅž BELASI

03:30 TÜRK MÜZÄ°ÄžÄ° /TKR

04:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / 18

06:45 BUGÜN

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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