Ana Sayfa | STAR TV YAYIN AKIÅžI 18/03/2017 08:20

18 Mart 2017 Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Star TV CanlÄ± izle

Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±

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Star TV CanlÄ± Ä°zle


18 Mart 2017  Star TV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±

06:00 ÇÄ°LEK KOKUSU

08:00 MESUT YAR SUNAR

10:00 STARLIFE

12:00 ALEX RIDER

14:00 KÖYDEN Ä°NDÄ°M ÅžEHÄ°RE

15:45 Ä°STANBULLU GELÄ°N / 3

18:45 STAR HABER

20:00 Ä°ÇÄ°MDEKÄ° FIRTINA / FÄ°NAL

23:15 BÄ°R HÜLYA AVÅžAR SOHBETÄ°

19 Mart 2017 - Pazar

00:30 ÇANAKKALE YOLUN SONU

02:15 ALEX RIDER

03:45 TÜRK MÜZÄ°ÄžÄ° /TKR

04:45 DÜRÜYE'NÄ°N GÜÄžÜMLERÄ° / TKR

06:00 ÇÄ°LEK KOKUSU / TKR

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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17 Mart 2017 Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Star TV CanlÄ± izle

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