18 Mart 2017 Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Star TV CanlÄ± izle

18 Mart 2017 Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün Star TV'de hangi dizi ve programlar var, 18 Mart Star TV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, Star TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da.
18 Mart 2017 Star TV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
06:00 ÇÄ°LEK KOKUSU
08:00 MESUT YAR SUNAR
10:00 STARLIFE
12:00 ALEX RIDER
14:00 KÖYDEN Ä°NDÄ°M ÅžEHÄ°RE
15:45 Ä°STANBULLU GELÄ°N / 3
18:45 STAR HABER
20:00 Ä°ÇÄ°MDEKÄ° FIRTINA / FÄ°NAL
23:15 BÄ°R HÜLYA AVÅžAR SOHBETÄ°
19 Mart 2017 - Pazar
00:30 ÇANAKKALE YOLUN SONU
02:15 ALEX RIDER
03:45 TÜRK MÜZÄ°ÄžÄ° /TKR
04:45 DÜRÜYE'NÄ°N GÜÄžÜMLERÄ° / TKR
06:00 ÇÄ°LEK KOKUSU / TKR