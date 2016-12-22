Sosyal medyada videolarÄ±n otomatik olarak Ã§almaya baÅŸlamasÄ± nasÄ±l durdurulur

En yakÄ±n arkadaÅŸÄ±mÄ±zdan, gÃ¼nlÃ¼k hayatta yaÅŸanan olaylara kadar pek Ã§ok bilgiyi sosyal medyadan alÄ±yoruz. Ancak sosyal medyada gÃ¶rmek istemediÄŸimiz videolarÄ± da otomatik olarak Ã§almaya baÅŸlamasÄ± nedeniyle izliyoruz. Peki, bu Ã¶zelliÄŸi nasÄ±l kapatabiliriz? Detaylar haberimizde.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülme anÄ± görüntülendi ve çok sayÄ±da kiÅŸi istemeden bu görüntüleri sosyal medyada izledi. Bunun nedeni videolarÄ±n otomatik olarak çalmaya baÅŸlamasÄ±ydÄ± ve bu durum birçok kullanÄ±cÄ±yÄ± öfkelendirdi.Peki, bu tür görüntülere maruz kalmanÄ±n tehlikeleri ne ve videolarÄ±n otomatik çalmasÄ±nÄ± önlemek için neler yapÄ±labilir?

ÅžÄ°DDET GÖRÜNTÜLERÄ°NE MARUZ KALMANIN TEHLÄ°KESÄ°

Görüntülerin yarattÄ±ÄŸÄ± etki bireyden bireye deÄŸiÅŸiyor. Son çalÄ±ÅŸmalara göre ÅŸiddet görüntülerine maruz kalmak bazÄ± bireylerin diÄŸerlerinin çektiÄŸi acÄ±lara daha duyarlÄ± hale gelmesine neden oluyor. BazÄ±larÄ±nda da tam tersi bir durum yaÅŸanÄ±yor ve gördüklerine alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± için videolarda gördükleri ÅŸiddete daha duyarsÄ±z hale geliyorlar.Åžiddet olaylarÄ±, son bir kaç yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi metrolar, gece kulüpleri, ticari merkezler gibi her gün gidilen yerlerde yaÅŸanÄ±yorsa, bazÄ± insanlar çevrelerindeki dünyadan korkar hale geliyorlar.Ä°ngiltere'deki Bradford Üniversitesi'nde yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya göre, sosyal medyada ÅŸiddet içerikli görüntülere maruz kalmak travma sonrasÄ± stres bozukluÄŸunda görülen belirtileri ortaya çÄ±kartabiliyor.Bu belirtiler, travmayÄ± tekrar yaÅŸÄ±yormuÅŸ gibi görüntüler (flashback) veya kâbuslar görmek, olayÄ± hatÄ±rlatan bir ÅŸey olmasa da sürekli akla gelmesi, olay hatÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nda çarpÄ±ntÄ±, terleme gibi bedensel rahatsÄ±zlÄ±k duyulmasÄ±.

KENDÄ°NÄ°ZÄ° TEKNÄ°K AÇIDAN NASIL KORUYABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z?

VideolarÄ±n otomatik olarak çalmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda bunu önlemek için bazÄ± yollar varFacebook'ta önce ayarlarÄ± seçin, daha sonra sol taraftaki Videolar kÄ±smÄ±na gelin ve Otomatik Çalma özelliÄŸini kapatÄ±n. VideolarÄ±n otomatik olarak çalmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda bunu önlemek için bazÄ± yollar var.