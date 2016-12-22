Samsung Galaxy S8 canavar moduyla geliyor

Samsung GalaxyClub'Ä±n "beast mode" terimini telefon ve uygulamalarÄ±nda kullanacak. Peki bu "beast mode" iÅŸlevi ne iÅŸe yarÄ±yor? Detaylar haberimizde.

GalaxyClub'Ä±n ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± iÅŸlev hakkÄ±ndaki detaylar ÅŸu an oldukça kÄ±sÄ±tlÄ±. Tek bildiÄŸimiz, Samsung'un "beast mode" ("canavar modu") teriminin patentini aldÄ±ÄŸÄ± ve bu terimi akÄ±llÄ± telefonlarda, uygulamalarda, tabletlerde veya bilgisayarlarda kullanabileceÄŸi. Beast mode'un ne iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi bir açÄ±klama ise bulunmuyor ancak pil ömründen feragat edip yüksek performans almaya yönelik bir ayara benziyor.Peki bu ek güç ne iÅŸe yarayacak? Bunun cevabÄ± sanal gerçeklik (VR) uygulamalarÄ± ve Galaxy S8'in sunacaÄŸÄ± Gear VR desteÄŸi olabilir. DahasÄ± Galaxy S8'in 4K ekranla geleceÄŸine dair dedikodular da var ve bu ekranÄ±n yüksek güce ihtiyaç duyacaÄŸÄ± kesin.Android Nougat beta'nÄ±n Galaxy S7'deki son sürümünde benzer bir "yüksek performans" modu bulunuyor ve beast mode, benzer bir fikir olabilir. Samsung'un Galaxy S7 kullanÄ±cÄ±larÄ±na performansa yönelik birçok kontrol sunmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Snapdragon 830 veya Exynos 8895 iÅŸlemci ve 6GB RAM ile geleceÄŸi konuÅŸulan Galaxy S8'de bu tür seçeneklere daha sÄ±k rastlamamÄ±z mümkün olabilir.