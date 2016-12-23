Sosyal medyaya eriÅŸimde neden sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±yor

Facebook, Twitter, YouTube gibi milyonlarca kullanÄ±cÄ±nÄ±n her gÃ¼n ziyaret ettiÄŸi dev sosyal medya servislerine dÃ¼n akÅŸam saatlerinden bu yana eriÅŸim sorunu yaÅŸanÄ±yor

Facebook'a girmeye çalÄ±ÅŸan kullanÄ±cÄ±lar dün akÅŸam saatlerinden itibaren mesajlarÄ±na bakmakta sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸarken, bildirimlerin geç düÅŸtüÄŸü ve hatta siteye yer yer hiç eriÅŸim saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± dikkat çekti. Ancak sabah saatlerinden itibaren Facebook'a eriÅŸim normale dönmeye baÅŸladÄ±. Facebook dÄ±ÅŸÄ±nda Twitter ve YouTube'ta da durum pek farklÄ± deÄŸil; ancak Twitter'a da YouTube'a da eriÅŸim hiç saÄŸlanamÄ±yor.

Facebook, Twitter ve YouTube'a eriÅŸim yasaÄŸÄ± söz konusu deÄŸil; sadece bu sitelere eriÅŸmeye saÄŸlayan kullanÄ±cÄ±lar fazlasÄ±yla sitenin sayfasÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyor ve sayfa ya çok geç açÄ±lÄ±yor ya da hiç açÄ±lmÄ±yor ve hata mesajÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lÄ±yor.

Facebook, Twitter ve YouTube'a giremeyen kullanÄ±cÄ±lar ise her zaman olduÄŸu gibi çeÅŸitli VPN servislerini kullanarak hesaplarÄ±na girmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. KullanÄ±cÄ±lar proxy ayarlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek ya da herhangi bir VPN aracÄ±nÄ± bilgisayarÄ±na veya telefonuna kurarak söz konusu mecralara sorunsuz eriÅŸim saÄŸlayabiliyor.

Facebook, Twitter ve YouTube tarafÄ±ndan ise konuyla ilgili bir açÄ±klama yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil..