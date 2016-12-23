Ã‡eÅŸme felaketi son anda Ã¶nlendi, Ã‡eÅŸmeliler ucuz atlattÄ±

FÄ±rtÄ±na aralÄ±klarla sÃ¼rÃ¼yor ama korkulduÄŸu Ã¼zere bÃ¼yÃ¼k bir Ã§evre felaketi yaÅŸanmadÄ±. Fakat tehlike henÃ¼z geÃ§miÅŸ deÄŸil.. SÄ±zan yaklaÅŸÄ±k 100 ton akaryakÄ±tÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± gemi Ã§evresinde bariyerlerle kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸken, karaya vuracaÄŸÄ± hesaplanan 50 ton yakÄ±tÄ±n da 30 ton kadarÄ± temizlenmiÅŸ durumda. Mare Deniz Temizlik Åžirketiâ€™nin 100 kiÅŸilik ekibi canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sona erdiÄŸinde deniz ve sahiller yeniden tertemiz olacak. Ã‡eÅŸmeliler tÃ¼m yetkililere teÅŸekkÃ¼r ediyor..

BeÅŸ gün önce (18 AralÄ±k Pazar) ÇeÅŸme IldÄ±rÄ± açÄ±klarÄ±nda, Fener AdasÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki kayalÄ±klara oturan Lady Tuna adlÄ± gemiden sÄ±zan fuel oil akaryakÄ±tÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± deniz kirliliÄŸi, alÄ±nan acil önlemler sayesinde çok daha büyük boyutlara ulaÅŸmadan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. 21 AralÄ±k akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan fÄ±rtÄ±na sonrasÄ±nda temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Dün gün boyunca devam eden fÄ±rtÄ±na ve zorlu hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen, sÄ±zÄ±ntÄ±dan etkilenen PaÅŸa LimanÄ± ve IlÄ±ca mevkiindeki çalÄ±ÅŸmalar aralÄ±ksÄ±z sürdürülüyor. PaÅŸa LimanÄ± 12 Evler Sitesi iskelesi civarÄ±nda duyulan havadaki akaryakÄ±t kokusuna neden olan sahil kirliliÄŸinin bugün giderileceÄŸi belirtilirken, vatandaÅŸlarÄ±n sÄ±zÄ±ntÄ± gördükleri sahilleri yetkililere bildirmeleri istendi. Bir yetkili, fuel oil yakÄ±tÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸu nedeniyle suya tam karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, temizlenmesinin de nispeten daha kolay olduÄŸu söyleyerek, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n süratle sonuçlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, kimsenin felaket tellallÄ±ÄŸÄ± yaparak ÇeÅŸme’nin imajÄ±na zarar vermemesi gerektiÄŸini söyledi.

TEMÄ°ZLÄ°K Ä°ÇÄ°N ORTAK ÇALIÅžMA YÜRÜTÜLÜYOR, 100 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K EKÄ°P Ä°Åž BAÅžINDA

Gemi kurtarma ve deniz temizleme alanÄ±nda uzman Solar Salvage firmasÄ±na ait Mare Sea Cleaning Services (Mare Deniz Temizleme Servise) tarafÄ±ndan yürütülen bu çalÄ±ÅŸmalar, gemi kurtarÄ±lÄ±p içindeki yük ile en yakÄ±n limana tamirat için götürülmesinin ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 10 gün daha sürdürülecek. Böylelikle IldÄ±rÄ± Körfezi’nde sÄ±zÄ±ntÄ±dan etkilenen kÄ±yÄ±lar tek tek taranarak hiçbir kalÄ±ntÄ± kalmayana kadar temizlenecek ve çevreye verilen zarar minimum seviyeye indirilecek. Konuyla ilgili olarak Çevre BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yetkilileri, ÇeÅŸme Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil Güvenlik ve gerekli tüm kurumlar ile ortak bir çalÄ±ÅŸma yürütüldüÄŸünü söyleyen Mare ÅŸirketi DalÄ±ÅŸ Amiri Hikmet Bora, “Türkiye genelinde hizmet veren 150 kiÅŸilik deneyimli ekibimizden, 15 uzman toplam 100 kiÅŸi ÅŸu anda canla baÅŸla ÇeÅŸme’deki temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. PaÅŸa LimanÄ±, Åžifne, Setur Marina ve IlÄ±ca civarÄ±nda kirlenen koy ve sahilleri temizliyoruz. YaklaÅŸÄ±k 100 ton civarÄ±nda akaryakÄ±t sÄ±zdÄ±, bunun 50 tonu bariyerlerle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. KÄ±yÄ±ya vuran ve devamÄ± gelen 50 ton civarÄ±ndaki yakÄ±tÄ±n da yaklaÅŸÄ±k 30 tonu temizlendi” diye konuÅŸtu.

ÇALIÅžMALAR SONRASI ÇEÅžMELÄ°LER TERTEMÄ°Z DENÄ°ZLERÄ°NE KAVUÅžACAK

Temizlik için Ä°stanbul’dan beÅŸ TIR acil müdahale ekipmanÄ± getirttiklerini belirten 30 yÄ±llÄ±k gemi kurtarma ve petrole müdahale uzmanÄ± Hikmet Bora sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Öncelikle uzman ekiplerimiz kirlenen alanlarÄ± tespit ediyor. KirliliÄŸin kumsalda ya da kayalÄ±k alanda olmasÄ±na göre malzeme seçimi yapÄ±p operasyona geçiyoruz. ÇÄ±kan malzemeler sahildeki toplama merkezine gidiyor. Temizlik tamamen bittikten sonra acil müdahale belgeli araçlarla atÄ±k bertaraf istasyonlarÄ±na götürülecek. Bir konuda ÇeÅŸmelilerin içi rahat etsin. ÇalÄ±ÅŸmalar sona erdiÄŸinde tertemiz denizlerine kavuÅŸacaklar. KayalarÄ±n eski haline gelip gelmeyeceÄŸini soruyorlar. Hiç merak etmesinler, kayalar da tertemiz olacak, kumsallar da. Sigorta ÅŸirketi de en mükemmel sonucun alÄ±nmasÄ± için hiçbir fedakarlÄ±ktan kaçÄ±nÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. AmacÄ±mÄ±z ÇeÅŸme turizminin bu talihsiz olaydan zerre kadar etkilenmemesi. KeÅŸke kaptan hatasÄ±ndan, yani insandan kaynaklanan hata nedeniyle ÇeÅŸme’nin adÄ± böyle bir olayla anÄ±lmasaydÄ±.”

40 CM YARIK OLUÅžMUÅžTU

GeçtiÄŸimiz cumartesi günü IldÄ±rÄ± körfezindeki Sagun BalÄ±kçÄ±lÄ±k’a ait kafeste orkinos hasadÄ±nÄ± bitiren Lady Tuna adlÄ± gemi, pazar günü Japonya'ya dönüÅŸ yoluna geçmeden önce gümrükleme sahasÄ±na gittiÄŸi sÄ±rada kayalÄ±klara bindirmiÅŸ ve altÄ±nda 40 santimetrelik bir yarÄ±k oluÅŸturmuÅŸtu. Öndeki fuel oil tankÄ±nÄ±n altÄ±nda açÄ±lan bu delik, gemi ile kara arasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± için dalgÄ±çlar tarafÄ±ndan kapatÄ±lamamÄ±ÅŸ ve ilk müdahale anÄ±na kadar gemiden denize fuel oil sÄ±zmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul'dan bölgeye gelen profesyonel temizleme ekipleri geminin çevresine konan perdelerle yayÄ±lmayÄ± önleyerek, tankerin içindeki yakÄ±tÄ± boÅŸaltma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ ve ilk gün sÄ±zan yakÄ±tÄ±n getirilen özel pedler ile sudan çekilmesine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Fulya OMAÇ / ÇeÅŸme Aktüel Dergisi