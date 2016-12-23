Telefon Ã¼reticisi sektÃ¶r deÄŸiÅŸtirdi artÄ±k otomobil Ã¼retecek

Blackberry akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±nda iÅŸ yapamayÄ±nca rotayÄ± otomobile Ã§evirdi.

Blackberry akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±ndaki hÄ±zlÄ± geçiÅŸe ayak uyduramadÄ± ve ÅŸansÄ±nÄ± otomotiv sektöründe denemeye karar verdi. Otonom sürüÅŸ teknolojisinde ilerleyecek olan firma Google, Apple, Tesla gibi ÅŸirketlerin rekabet ettiÄŸi pazara girmiÅŸ olacak. Ä°lk adÄ±m olarak Ottowa'da kendi otonom sürüÅŸ laboratuvarÄ±nÄ± kuran Blackberry, buraya BlackBerry QNX Autonomous Vehicle Innovation Center (AVIC) ismini verdi. Bu laboratuvarÄ±nda, sürücüsüz araç üreten firmalarÄ±n kullanacaÄŸÄ± yeni sistemler denenip geliÅŸtirilecek. Bu sayede Blackberry bu üreticilerle iÅŸ birliÄŸi yapabilmeyi umuyor.