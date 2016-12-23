Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 23/12/2016 13:36

Telefon Ã¼reticisi sektÃ¶r deÄŸiÅŸtirdi artÄ±k otomobil Ã¼retecek


Blackberry akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±nda iÅŸ yapamayÄ±nca rotayÄ± otomobile Ã§evirdi.

Blackberry akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±ndaki hÄ±zlÄ± geçiÅŸe ayak uyduramadÄ± ve ÅŸansÄ±nÄ± otomotiv sektöründe denemeye karar verdi. Otonom sürüÅŸ teknolojisinde ilerleyecek olan firma Google, Apple, Tesla gibi ÅŸirketlerin rekabet ettiÄŸi pazara girmiÅŸ olacak. Ä°lk adÄ±m olarak Ottowa'da kendi otonom sürüÅŸ laboratuvarÄ±nÄ± kuran Blackberry, buraya BlackBerry QNX Autonomous Vehicle Innovation Center (AVIC) ismini verdi. Bu laboratuvarÄ±nda, sürücüsüz araç üreten firmalarÄ±n kullanacaÄŸÄ± yeni sistemler denenip geliÅŸtirilecek. Bu sayede Blackberry bu üreticilerle iÅŸ birliÄŸi yapabilmeyi umuyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Ã‡eÅŸme felaketi son anda Ã¶nlendi, Ã‡eÅŸmeliler ucuz atlattÄ±

FÄ±rtÄ±na aralÄ±klarla sÃ¼rÃ¼yor ama korkulduÄŸu Ã¼zere bÃ¼yÃ¼k bir Ã§evre felaketi yaÅŸanmadÄ±. Fakat tehlike henÃ¼z geÃ§miÅŸ deÄŸil.. SÄ±zan yaklaÅŸÄ±k 100 ton akaryakÄ±tÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± gemi Ã§evresinde bariyerlerle kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸken, karaya vuracaÄŸÄ± hesaplanan 50 ton yakÄ±tÄ±n da 30 ton kadarÄ± temizlenmiÅŸ durumda. Mare Deniz Temizlik Åžirketiâ€™nin 100 kiÅŸilik ekibi canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sona erdiÄŸinde deniz ve sahiller yeniden tertemiz olacak. Ã‡eÅŸmeliler tÃ¼m yetkililere teÅŸekkÃ¼r ediyor..

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