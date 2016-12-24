Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re sosyal medyada terÃ¶r propagandalarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalarda 1656 kiÅŸi yakalandÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya mecralarÄ±nda 10 bin kiÅŸi soruÅŸturma ve adli sürecin devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±.Sosyal medya üzerinden terör propagandasÄ±na yönelik son 6 ayda yapÄ±lan operasyonlarda 3710 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1656 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klandÄ±.

BÄ°N 656 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDÄ±

Sosyal medyayÄ± kullanarak terör propagandasÄ± yapan kiÅŸiler için iÅŸlemler sürüyor. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terörle mücadele kapsamÄ±nda, sosyal medya (Twitter, Facebook ve Youtube) alanÄ±nda son 6 ay içerisinde yürütülen çalÄ±ÅŸmalar neticesinde; 3 bin 710 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunlardan 1656'sÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1203'ünün adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. 84'ünün ise gözaltÄ± iÅŸlemlerinin devam edildiÄŸini 767'sinin ise gözaltÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Son olarak kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±klarÄ±na intikal ettirilen Twitter, Facebook veya Youtube kullanan 10 bin kiÅŸi hakkÄ±nda da soruÅŸturma ve adli sürecin devam ettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

3 BÄ°N 710 KÄ°ÅžÄ° HAKKINDA ADLÄ° Ä°ÅžLEM YAPILDI

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle: "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'nce yürütülen çalÄ±ÅŸmalarda, son 6 ayda, sosyal medya üzerinden, halkÄ± kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandasÄ± yapan, terör örgütü ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüÄŸüne, toplumun can güvenliÄŸine kast eden 3.710 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, bunlardan 1.656'sÄ± tutuklanmÄ±ÅŸ, 1.203'ü Adli Kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 84'ünün ise gözaltÄ± iÅŸlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

10 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°NÄ°N SORUÅžTURMASI DEVAM EDÄ°YOR

Hali hazÄ±rda açÄ±k kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±klarÄ±na intikal ettirilen 10 bin kiÅŸi hakkÄ±nda da soruÅŸturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduÄŸu gibi sosyal medya alanÄ±nda da terörle mücadele kararlÄ±lÄ±kla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanÄ± sÄ±ra Twitter, Facebook, YouTube baÅŸta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararasÄ± servis saÄŸlayÄ±cÄ±, kurum ve kuruluÅŸlar ile yürütülen iÅŸ birlikleri de en üst seviyeye taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."