Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 24/12/2016 18:39

Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bin 656 kiÅŸi tutuklandÄ±


Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re sosyal medyada terÃ¶r propagandalarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalarda 1656 kiÅŸi yakalandÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya mecralarÄ±nda 10 bin kiÅŸi soruÅŸturma ve adli sürecin devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±.Sosyal medya üzerinden terör propagandasÄ±na yönelik son 6 ayda yapÄ±lan operasyonlarda 3710 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1656 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klandÄ±.

BÄ°N 656 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDÄ±

Sosyal medyayÄ± kullanarak terör propagandasÄ± yapan kiÅŸiler için iÅŸlemler sürüyor. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terörle mücadele kapsamÄ±nda, sosyal medya (Twitter, Facebook ve Youtube) alanÄ±nda son 6 ay içerisinde yürütülen çalÄ±ÅŸmalar neticesinde; 3 bin 710 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunlardan 1656'sÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1203'ünün adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. 84'ünün ise gözaltÄ± iÅŸlemlerinin devam edildiÄŸini 767'sinin ise gözaltÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Son olarak kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±klarÄ±na intikal ettirilen Twitter, Facebook veya Youtube kullanan 10 bin kiÅŸi hakkÄ±nda da soruÅŸturma ve adli sürecin devam ettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

3 BÄ°N 710 KÄ°ÅžÄ° HAKKINDA ADLÄ° Ä°ÅžLEM YAPILDI

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle: "Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'nce yürütülen çalÄ±ÅŸmalarda, son 6 ayda, sosyal medya üzerinden, halkÄ± kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandasÄ± yapan, terör örgütü ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüÄŸüne, toplumun can güvenliÄŸine kast eden 3.710 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, bunlardan 1.656'sÄ± tutuklanmÄ±ÅŸ, 1.203'ü Adli Kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 84'ünün ise gözaltÄ± iÅŸlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

10 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°NÄ°N SORUÅžTURMASI DEVAM EDÄ°YOR

Hali hazÄ±rda açÄ±k kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±klarÄ±na intikal ettirilen 10 bin kiÅŸi hakkÄ±nda da soruÅŸturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduÄŸu gibi sosyal medya alanÄ±nda da terörle mücadele kararlÄ±lÄ±kla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanÄ± sÄ±ra Twitter, Facebook, YouTube baÅŸta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararasÄ± servis saÄŸlayÄ±cÄ±, kurum ve kuruluÅŸlar ile yürütülen iÅŸ birlikleri de en üst seviyeye taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."

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FÄ±rtÄ±na aralÄ±klarla sÃ¼rÃ¼yor ama korkulduÄŸu Ã¼zere bÃ¼yÃ¼k bir Ã§evre felaketi yaÅŸanmadÄ±. Fakat tehlike henÃ¼z geÃ§miÅŸ deÄŸil.. SÄ±zan yaklaÅŸÄ±k 100 ton akaryakÄ±tÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± gemi Ã§evresinde bariyerlerle kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸken, karaya vuracaÄŸÄ± hesaplanan 50 ton yakÄ±tÄ±n da 30 ton kadarÄ± temizlenmiÅŸ durumda. Mare Deniz Temizlik Åžirketiâ€™nin 100 kiÅŸilik ekibi canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sona erdiÄŸinde deniz ve sahiller yeniden tertemiz olacak. Ã‡eÅŸmeliler tÃ¼m yetkililere teÅŸekkÃ¼r ediyor..

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