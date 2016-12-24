TÃ¼rkiye iÃ§in yerli bir arama motoru geliÅŸtiriliyor

Manisa Medya TV'de "GÃ¼nÃ¼n KonuÄŸu" adlÄ± programda konuÅŸan UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±, TÃ¼rkiye'nin yerli arama motoru geliÅŸtirmesi gerektiÄŸini belirterek, "Yerli bir arama motorunu geliÅŸtirmemiz Ã¼lkemiz aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli. BunlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Manisa Soma'daki çevre yolu açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Akhisar'da yapÄ±mÄ± devam eden çevre yolu ve ÅŸantiyesinde incelemede bulundu.Akhisar-Gölmarmara yolunda devam eden çalÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde inceleyen Bakan Arslan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Akhisar çevre yolu ve demiryolunun 2017 yÄ±lÄ±nda bitirilmesinin hedeflendiÄŸini belirtti.Bakan Arslan, yolun aÄŸÄ±r vasÄ±ta trafiÄŸinin kent merkezinden çÄ±karÄ±lmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu ifade ederek, "Daha önce Gölmarmara'dan gelen yolun 5,5 kilometresi yaklaÅŸÄ±k altyapÄ±sÄ± bitmiÅŸ biz o yolun hem altyapÄ±sÄ±nÄ± hem geriye kalan 8 kilometrenin yapÄ±lmasÄ±nÄ± tek bir ihale olarak yaptÄ±k. Bu kapsamda 5,5 kilometrenin sÄ±cak asfaltÄ± da yapÄ±ldÄ± ve hizmete girdi. Geriye kalan 8 kilometre de çalÄ±ÅŸma devam ediyor." diye konuÅŸtu.Bakan Ahmet Arslan, Soma Çevre Yolu açÄ±lÄ±ÅŸ töreni öncesinde Soma Maden FaciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçilerin mezarlarÄ±nÄ± ziyaret ederek karanfil bÄ±raktÄ±, dua etti.

"Ä°HALE BEDELÄ° 94 MÄ°LYON LÄ°RA"

Toplam ihale bedelinin 94 milyon lira olduÄŸuna dikkati çeken Bakan Arslan, geçmiÅŸte Türkiye'nin 94 milyon lira bulduÄŸu zaman bayram ettiÄŸini ÅŸimdi ise bu paranÄ±n bir ilçenin çevre yolu yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Bakan Arslan, Soma'dan gelen demiryolunu Akhisar ilçesine girmeden yaklaÅŸÄ±k 4,2 kilometre kÄ±saltacak yeni bir güzergah oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

"YERLÄ° ARAMA MOTORUNUN GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° ÇOK ÖNEMLÄ°"

KarayollarÄ±ndaki incelemenin ardÄ±ndan Bakan Arslan, Manisa Medya TV'de "Günün KonuÄŸu" adlÄ± canlÄ± yayÄ±nlanan programa katÄ±ldÄ±.Program sunucusu Abdullah Polat'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bakan Arslan, iletiÅŸim teknolojisi, biliÅŸim ve haberleÅŸmenin dünya ile entegre olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Siz sadece lokal bir çalÄ±ÅŸma yaparsanÄ±z, dünya ile entegre olmazsanÄ±z istediÄŸiniz verimi ve sonucu alamazsÄ±nÄ±z. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanÄ±labileceÄŸi yazÄ±lÄ±mlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliÅŸtirmemiz ülkemiz açÄ±sÄ±ndan çok önemli. BunlarÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz."Bakan Arslan, Türkiye'de üretilen verilerin ve datalarÄ±n ülkede saklanabilmesine yönelik depolama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da sürdürdüklerini, bu kapsamda teÅŸvikler oluÅŸturduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.