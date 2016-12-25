Teknoloji dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ ismi Bill Gates geleceÄŸin mesleklerini aÃ§Ä±kladÄ±

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, gelecekte kariyer yapmak isteyenler iÃ§in hangi mesleklerin iÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸ dünyasÄ±nÄ±n ünlü sosyal platformu LinkedIn'in yöneticisi Daniel Roth'a röportaj veren Bill Gates, gelecekte kariyer yapacak kiÅŸiler için en önemli alanlarÄ±n fen bilimleri, matematik ve ekonomi olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü açÄ±kladÄ±. "Mutlaka kod yazmanÄ±z gerekmiyor fakat mühendislerin neler yapabildiklerini ve ne yapamayacaklarÄ±nÄ± anlamanÄ±z gerekiyor" diyen Gates, bu alanlarda yetkin olan kiÅŸilerin gelecekte tüm kurumlar için deÄŸiÅŸimin tetikleyicisi olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü belirtti.

1 MÄ°LYAR DOLARLIK FONUN BAÅžINA GEÇECEK

Bill Gates geçtiÄŸimiz günlerde temiz enerji üretmenin yeni yollarÄ±na yatÄ±rÄ±m yapmak ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile mücadele etmek hedefiyle yola çÄ±kan 1 milyar dolarlÄ±k bir fonun baÅŸÄ±na geçeceÄŸiniaçÄ±kladÄ±. NTV'nin haberine göre, fonu yönetecek vakfÄ±n üyeleri arasÄ±nda toplam varlÄ±klarÄ± 170 milyar dolarÄ± geçen, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Alibaba kurucusu Jack Ma gibi ünlü yatÄ±rÄ±mcÄ±lar bulunuyor.

DONALD TRUMP'A Ä°YÄ°MSER YAKLAÅžIYOR

Gates, Donald Trump'un ABD'deki baÅŸkanlÄ±k seçimlerindeki zaferine ise iyimser yaklaÅŸÄ±yor. ABD'nin 'yeni bir dönem'e girdiÄŸini söyleyen ünlü yatÄ±rÄ±mcÄ±, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve enerji konusundainovasyon yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n iki katÄ±na çÄ±kmasÄ±nÄ± beklediÄŸini söyledi.