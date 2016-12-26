Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 26/12/2016 19:29

Ä°ÅŸte 2016'nÄ±n en tamir edilebilen telefonu


iFixit yaptÄ±ÄŸÄ± testler sonucunda 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en tamir edilebilen telefonunu aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ilk 3 sÄ±rayÄ± bu telefonlar Ã§ekiyor: LG G5'i 7 puanla Google Pixel ve iPhone 7.

Cihazlar hakkÄ±nda verdiÄŸi bilgiler ve tamir edilebilirlik konusunda testleri ile tanÄ±nan iFixit internet sitesi 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en tamir edilebilen telefonunu açÄ±kladÄ±. Buna göre 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en kolay tamir edilebilen telefonu 10 üzerinden 8 puanla LG G5 oldu. Modüler yapÄ±sÄ± ile dikkat çeken Lg G5 test sonucunda zirvede yer aldÄ±. iFixit LG'nin amiral gemisinin modüler yapÄ±da olmasÄ±nÄ±n tamir sürecinin kolaylaÅŸmasÄ±nda etkili olduÄŸunu söylüyor. iFixit testinde LG G5'i 7 puanla Google Pixel ve iPhone 7 izliyor. Galaxy S7 ise cam gövdesi ve birbirine iyice yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ donanÄ±mÄ± nedeniyle 3 puanla tamir edilmesi en zor cihaz olarak nitelendiriliyor.

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