TÃ¼rkiye'den ABD'li Uber ÅŸirketini ÅŸok eden ceza

AkÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ± Ã¼zerinden araÃ§ Ã§aÄŸÄ±rma hizmeti veren Uber'e Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, "korsan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k" yapmak suÃ§undan ceza kesti.

AkÄ±llÄ± telefon uygulamasÄ± üzerinden araç çaÄŸÄ±rma hizmeti veren ve bir süredir Ä°stanbul'da da faaliyette olan ABD'li Uber ÅŸirketine kesilen ceza, sistemin sorgulanmasÄ±na yol açtÄ±. Åžirket, yasal mevzuata uygun çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sürerken, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Uber'le ilgili tüm illere talimat göndererek "korsan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k" yapmak suçundan ceza kesilmesini istedi.

CEZA DA VAR, ARACI BAÄžLAMA DA

Talimata göre, yolcu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Uber sürücüsü araç sahibi deÄŸilse sadece ceza kesilecek. Ceza, ilk yakalamada 2 bin 532, ikincide ise 4 bin 220 TL'ye çÄ±kÄ±yor. EÄŸer yolcuyu taÅŸÄ±yan sürücü araç sahibi ise trafik cezasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda araç 60 gün baÄŸlanacak.

YOLCULARA DA CEZA VAR

AyrÄ±ca yolculara da 281 lira ceza kesilecek. 12 AralÄ±k'ta gönderilen talimatta, sahibinin kullanmadÄ±ÄŸÄ± araçlarÄ±n baÄŸlanmamasÄ± gerektiÄŸi belirtildi ve Anayasa Mahkemesi'nin 11 Eylül 2014 tarih ve 2014/52 sayÄ±lÄ± kararÄ± gösterildi. 12 AralÄ±k'tan önceki uygulamada, yolcu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Uber araçlarÄ±, sürücünün kim olduÄŸu gözetilmeksizin 60 gün baÄŸlanÄ±yordu.

TAKSÄ°CÄ°LER RAHATSIZ

Emniyet yetkilileri, Uber sistemi ile çalÄ±ÅŸan araçlarÄ±n 'tarifeli yolcu taÅŸÄ±ma" yetkisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yöntemin korsan taksicilik alanÄ±na girdiÄŸini belirtti. Yetkililer, belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde tarifeli yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece, ticari taksi, M plakalÄ± minibüs, halk otobüsü ve belediye otobüslerine ait olduÄŸunu kaydetti. Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Yahya UÄŸur, taksicilerin bu uygulamadan rahatsÄ±z olduÄŸunu belirterek ÅŸu bilgileri verdi: "Taksiciler plaka alÄ±p vergi ödüyor. UygulamanÄ±n hesaplarÄ± Hollanda bankalarÄ±yla çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için hiçbir ÅŸekilde vergi ödenmiyor.

1 CEZA KESÄ°LDÄ° UBER KARÅžILADI

GeçtiÄŸimiz hafta trafik ekipleri, Uber'in 'UberXL' aracÄ±nÄ± baÄŸladÄ± ve araçtaki yolculara 281 TL ceza kesti. CezanÄ±n Uber tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

UBER : VERGÄ°MÄ°ZÄ° VEREREK ÇALIÅžIYORUZ

Konuya iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan Uber Genel Merkezi, "Ä°stanbul'daki UberXL araçlarÄ±mÄ±zda UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ve Ä°stanbul Belediyesi'nden gerekli belgeler temin edildi ve vergimizi vererek çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Gerekli belgelere (D2) sahip olduÄŸumuz için korsan diye tabir edilen yasadÄ±ÅŸÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k unsurlarÄ±na uygulanan cezalar bize uygulanmamalÄ±.Kanunun farklÄ± ÅŸekillerde yorumlanmasÄ± yenilikçi teknolojilerin önünü kapatÄ±yor. Amerika'da New York, San Francisco, Los Angeles, Fransa'da Paris Uber'in en yaygÄ±n olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerden. Uber, ulaÅŸÄ±m teknolojisiyle ÅŸehirlere katkÄ± saÄŸlamak için bütün dünyada bakanlÄ±klar ve belediyeler ile el ele çalÄ±ÅŸÄ±yor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.