LG G6'nÄ±n tasarÄ±mÄ± ve teknik Ã¶zellikleri belli oldu

LG yeni telefonu G6 iÃ§in kollarÄ±nÄ± sÄ±vadÄ±. Yeni modelle ilgili tasarÄ±m ve teknik Ã¶zellikleri hakkÄ±nda bilgiler internete sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±.

LG'nin bu sene MWC'de tanÄ±tÄ±lan en son amiral gemisi LG G5, modüler yapÄ±sÄ±yla eÅŸsiz bir telefondu. Ancak modüle yapÄ±ya çok fazla dayanmasÄ±, bazÄ± sorunlara da yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Peki LG'nin bir sonraki telefonu nasÄ±l olacak?

Android Authority, LG G6'ya ait olduÄŸunu iddia ettiÄŸi bu çizimleri ele geçirdi. Çizimler gerçekse LG, G5'tekine benzer bir tasarÄ±mÄ± devam ettirebilir. LG, G5'in modüler özelliÄŸi olan Magic Slot'u telefonlarÄ±nÄ±n en önemli özelliklerinden biri olarak görüyordu ancak gelecekte bu durum deÄŸiÅŸebilir. SÄ±zan çizimler, telefonun çÄ±kartÄ±labilen herhangi bir parçasÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda ipucu vermiyor ancak benzer tasarÄ±mÄ±n devam ettirilmesi, modüler yapÄ±nÄ±n sürdürüleceÄŸi anlamÄ±na geliyor da olabilir. Veya firma, telefonun çÄ±kartÄ±labilen alt bölümünü sadece pili deÄŸiÅŸtirmeye yönelik bir parça olarak koruyabilir.