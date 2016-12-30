Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ±na mÃ¼jde o Ã¶zellik kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±

Sosyal medya platformu Twitter, 360 derece canlÄ± yayÄ±n Ã¶zelliÄŸini kullanÄ±ma aÃ§tÄ±

CanlÄ± yayÄ±n hizmetini Periscope uygulamasÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ± üzerinden kÄ±sa süre önce baÅŸlatan Twitter, 360 derece canlÄ± yayÄ±n özelliÄŸini kullanÄ±ma açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Twitter Sanal Gerçeklik (VR) Direktörü Alessandro Sabatelli, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, kullanÄ±cÄ±larÄ±n Twitter ve Periscope üzerinden 360 derece canlÄ± yayÄ±nlarÄ± izleyebileceklerini bildirdi.

Sabatelli, "LIVE 360" etiketiyle sunulan 360 derece canlÄ± yayÄ±n servisinin popüler kullanÄ±cÄ±larÄ± takip ve özel etkinlikleri yakÄ±ndan izlemede yeni bir imkan sunduÄŸunu belirtti.

"LIVE 360" etiketi bulunan paylaÅŸÄ±mlarda kullanÄ±cÄ±larÄ±n interaktif olarak görüntü açÄ±sÄ±nÄ± yönlendirebileceklerini aktaran Sabatelli, bunun için telefonu hareket ettirmenin ya da ekrana dokunmanÄ±n yeterli olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KullanÄ±mÄ± ÅŸimdilik sÄ±nÄ±rlÄ±

Twitter, 360 derecelik videolarÄ±n izleme hakkÄ±nÄ± tüm kullanÄ±cÄ±lara açtÄ± ancak yayÄ±n yapma imkanÄ±nÄ± ÅŸimdilik sÄ±nÄ±rlÄ± tutuyor.

Yeni yÄ±lda tüm kullanÄ±cÄ±larÄ±n Twitter ve Periscope'tan 360 derece canlÄ± yayÄ±n yapabileceklerini duyuran sosyal medya platformunun ilk canlÄ± yayÄ±nÄ± ise aktif Periscope kullanÄ±cÄ±sÄ± Alex Pettitt tarafÄ±ndan Florida'dan yapÄ±ldÄ±.

Uzmanlar zor bir yÄ±l geçiren ve 2016'da ÅŸirketin üst düzey yönetici ve yenilikçi beyin kadrosunu büyük ölçüde kaybeden Twitter'Ä±n, YouTube ve Facebook'un ardÄ±ndan panoramik canlÄ± yayÄ±n özellikli platformlar arasÄ±na girerek kullanÄ±cÄ±larÄ±n beklentilerini karÅŸÄ±lamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve yeni stratejiler geliÅŸtirdiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunuyor.