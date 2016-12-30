Twitter'Ä±n 140 karakter sÄ±nÄ±rÄ± ve dÃ¼zeltilememe sorunu kalkÄ±yor

Twitter'Ä±n kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'dan 140 karakter sÄ±nÄ±rÄ± ve metinlerin dÃ¼zeltilememe sorunu konusunda aÃ§Ä±klama geldi.

YÄ±llardÄ±r Facebook ile aralarÄ±ndaki rekabetle gündeme gelen dünya mikro blog devi Twitter, tabularÄ±nÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ yÄ±kÄ±yor. BildiÄŸimiz üzere Twitter'Ä±n en çok eleÅŸtirildiÄŸi konularÄ±n baÅŸÄ±nda 140 karakter sÄ±nÄ±rÄ± ve düzeltilememe sorunu geliyordu.

Twitter'Ä±n kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey 140 karakter sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 'insanlarÄ±n anlatmak istedikleri ÅŸeyi kÄ±sa ve öz bir ÅŸekilde ifade edebilme yeteneÄŸini geliÅŸtirmek' olarak tanÄ±mlÄ±yordu. Bu sÄ±nÄ±r, geçtiÄŸimiz aylarda bazÄ± ufak dokunuÅŸlarla düzeltildi. Resim eklemek ve bir kiÅŸiden bahsetmek, karakter sÄ±nÄ±rÄ±na dahil edilmekten çÄ±karÄ±ldÄ±.Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hafta, sosyal aÄŸ devlerinden Twitter'da büyük bir deÄŸiÅŸim olacaÄŸÄ±nÄ±n müjdesi verilmiÅŸti. Ä°ÅŸte beklenen geliÅŸme nihayet yaÅŸandÄ± ve 140 karakter sorunu bir nebze olsun aÅŸÄ±ldÄ±.Bundan böyle Twitter'da tweetlere eklenen fotoÄŸraf, video, GIF, anket veya alÄ±ntÄ±, 140 karakter sÄ±nÄ±rlamasÄ±na dahil edilmeyecek. Yani artÄ±k herkes paylaÅŸÄ±mlarÄ±na dilediÄŸi gibi görsel ekleyebilecek.Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC— Twitter (@twitter) 19 Eylül 2016 DiÄŸer taraftan gönderilere eklenen linklerin de sÄ±nÄ±rlamaya dahil edilmeyeceÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat bu doÄŸrultuda bir geliÅŸme henüz yaÅŸanmadÄ±. Yani tweetlere eklenen linkler hala 23 karakter eksiltiyor. Elbette bu geliÅŸme, 140 karakter sÄ±nÄ±rÄ± için kesin çözüm olarak görünmüyor. Fakat Twitter'Ä±n kurucusu Jack Dorsey'in planlarÄ± arasÄ±nda bu sÄ±nÄ±rÄ± tamamen kaldÄ±rmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtelim. Zira Dorsey geçtiÄŸimiz aylarda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda “Ä°nsanlarÄ±n kÄ±sa cümlelerle çok ÅŸey anlatarak, ifade kabiliyetinin geliÅŸmesini desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullanarak sÄ±nÄ±rÄ±n 140 karakter olarak kalacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.Twitter'da beklenen tarih 19 EylülFakat düzeltememe sorunu hala devam ediyor. Zira bazen ufacÄ±k bir harf hatasÄ±ndan dolayÄ± bir tweeti silip yeniden atmak gerekiyor. AnlaÅŸÄ±lan o ki, Dorsey de bu sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n farkÄ±nda. Twitter'Ä±n CEO'su kendisine sorulan 'onaylÄ± hesaplara ne zaman düzeltme özelliÄŸi gelecek' sorusuna ÅŸu ÅŸekilde cevap verdi:

Jack Dorsey “Bir çeÅŸit düzeltmenin kesinlikle ihtiyaç olduÄŸu doÄŸru. Fakat herkes için, sadece onaylÄ± hesaplar için deÄŸil.” Ä°fadesini kullandÄ±. Bu da zor bir süreçten geçen Twitter'Ä±n önümüzdeki yÄ±l itibarÄ±yla düzeltme eklentisi getireceÄŸi yorumlarÄ±na neden oldu.Twitter geçtiÄŸimiz gün Periscope altyapÄ±sÄ±na 360 derece canlÄ± yayÄ±n özelliÄŸini getirdiÄŸini duyurmuÅŸtu.