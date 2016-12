Twitter'Ä±n 140 karakter sÄ±nÄ±rÄ± ve dÃ¼zeltilememe sorunu kalkÄ±yor

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'dan 140 karakter sınırı ve metinlerin düzeltilememe sorunu konusunda açıklama geldi.

Yıllardır Facebook ile aralarındaki rekabetle gündeme gelen dünya mikro blog devi Twitter, tabularını yavaş yavaş yıkıyor. Bildiğimiz üzere Twitter'ın en çok eleştirildiği konuların başında 140 karakter sınırı ve düzeltilememe sorunu geliyordu.

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey 140 karakter sınırını 'insanların anlatmak istedikleri şeyi kısa ve öz bir şekilde ifade edebilme yeteneğini geliştirmek' olarak tanımlıyordu. Bu sınır, geçtiğimiz aylarda bazı ufak dokunuşlarla düzeltildi. Resim eklemek ve bir kişiden bahsetmek, karakter sınırına dahil edilmekten çıkarıldı.Geride bıraktığımız hafta, sosyal ağ devlerinden Twitter'da büyük bir değişim olacağının müjdesi verilmişti. İşte beklenen gelişme nihayet yaşandı ve 140 karakter sorunu bir nebze olsun aşıldı.Bundan böyle Twitter'da tweetlere eklenen fotoğraf, video, GIF, anket veya alıntı, 140 karakter sınırlamasına dahil edilmeyecek. Yani artık herkes paylaşımlarına dilediği gibi görsel ekleyebilecek.Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC— Twitter (@twitter) 19 Eylül 2016 Diğer taraftan gönderilere eklenen linklerin de sınırlamaya dahil edilmeyeceği açıklanmıştı. Fakat bu doğrultuda bir gelişme henüz yaşanmadı. Yani tweetlere eklenen linkler hala 23 karakter eksiltiyor. Elbette bu gelişme, 140 karakter sınırı için kesin çözüm olarak görünmüyor. Fakat Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in planları arasında bu sınırı tamamen kaldırmanın olmadığını belirtelim. Zira Dorsey geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında “İnsanların kısa cümlelerle çok şey anlatarak, ifade kabiliyetinin gelişmesini desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullanarak sınırın 140 karakter olarak kalacağını ifade etmişti.Twitter'da beklenen tarih 19 EylülFakat düzeltememe sorunu hala devam ediyor. Zira bazen ufacık bir harf hatasından dolayı bir tweeti silip yeniden atmak gerekiyor. Anlaşılan o ki, Dorsey de bu sıkıntının farkında. Twitter'ın CEO'su kendisine sorulan 'onaylı hesaplara ne zaman düzeltme özelliği gelecek' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Jack Dorsey “Bir çeşit düzeltmenin kesinlikle ihtiyaç olduğu doğru. Fakat herkes için, sadece onaylı hesaplar için değil.” İfadesini kullandı. Bu da zor bir süreçten geçen Twitter'ın önümüzdeki yıl itibarıyla düzeltme eklentisi getireceği yorumlarına neden oldu.Twitter geçtiğimiz gün Periscope altyapısına 360 derece canlı yayın özelliğini getirdiğini duyurmuştu.