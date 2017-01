WhatsApp kullanÄ±cÄ±larÄ±na kÃ¶tÃ¼ haber

İOS 6, Windows Phone 7 ile çalışan telefonlar whatsaap kullanamayacak.

Whatsapp bu haftadan itibaren zamanında çok satan; ancak artık esamesi okunmayan telefonlara olan desteğini çekiyor. Bu telefonlardan desteğin çekilmesiyle Whatsapp da artık bu cihazlarda çalışmayacak. Peki hangi telefonlar Whatsapp'tan mahrum kalacak? Bugünden itibaren WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak. BlackBerry ve Nokia için ise farklı politikalar izlenecek. Android 2.2 sürümü ve aşağısı, başta iPhone 3GS olmak üzere iOS 6 ve aşağısı ve Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar WhatsApp erişimine kapatılacak.BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 işletim sistemine sahip telefonlar da WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak firma 30 Ocak 2017 tarihine kadar süre tanımış durumda. Bu tarihten sonra onlar da WhatsApp kullanamayacak. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan platformun, eski işletim sistemi sürümlerinde sayısız açık riski bulunduğu için böyle bir karar aldığı söyleniyor. Eski sürüm telefon kullananlarsa yeni bir akıllı telefona geçiş yapmak zorunda kalacak.Bunun dışında Whatsapp'ta yeni dönem çok yakında başlıyor. Artık o içerikleri gönderdiğinizde 24 saat sonra tamamen yok olacak! Bakın ne geliyor?

Snapchat Stories ve Messenger Day gibi özelliklerin ardından, WhatsApp da benzer bir seçeneği kullanıcılarına sunmak için kolları sıvadı. WhatsApp'ta 'Status' adını taşıyacak olan özellik sayesinde kullanıcılar gönderdikleri fotoğraflara emoji, doodle veya yazı ekleyebilecek.Tıpkı Snapchat'te olduğu gibi bu kareler 24 saat içinde sistemden silinecek. Ancak Whatsapp'taki yenilikler bununla da sınırlı değil elbette. Bakın diğer bomba özellik ne?Whatsapp'a uzun zamandır gelmesi beklenen bir başka bomba özellik de nihayet yayınlandı! WhatsApp, video arama desteğini kullanıcılarla buluşturdu.WhatsApp üzerinden aynı Skype veya FaceTime'da olduğu gibi video konferans yapabilmenizi sağlayan yeni özellik, internet üzerinden görüşme yapabilmenize olanak tanıyor.Bu özelliğin dışında Whatsapp'a 'çizim' özelliği de sunuldu. Güncelleme ile fotoğraf ve video üzerine çizim yapma özelliği geldi. Artık yaptığınız çizimleri doğrudan Whatsapp mesajı yoluyla arkadaşınıza gönderebileceksiniz.Artık fotoğraf ve videoların üstüne çizebilir, yazı ve emoji ekleyebilirsiniz. Renk seçicinin soluna sürükleyerek fırça kalınlığı veya yazı sitilini değiştirebilirsiniz.Bunun dışında artık grup yöneticileri bir bağlantı paylaşarak katılımcıları gruba davet edebilir. Bunun için grup bilgisi ekranından, "Gruba davet bağlantısı"na dokunun.O şifreyi bilmeyen Whatsapp'a giremeyecek! Android Authority'nin haberine göre WhatsApp, güvenlik önlemlerini daha üst seviyeye çıkarmanın peşinde. Gelen bir bilgiye göre şirket, popüler mesajlaşma uygulaması üzerinde 6 haneli şifreleme sistemini deniyor.Yeni şifreleme sisteminde ‘6 haneli bir şifre girin', ‘şifreniz eşleşmiyor, tekrar deneyin', ‘bir kurtarma e-postası girin' gibi bildirimlerin ve uyarıların bulunduğu belirtiliyor.Uçtan uca şifrelemeyle konuşmalarınızı yazılımsal açıdan koruyup mesajlarınıza 3. kişilerin ulaşmasını engelleyen WhatsApp, yeni şifreleme sistemiyle uygulamaya telefon üzerinden erişim konusunda da önceliği tamamen cihazın kullanıcısına bırakıyor.Güvenlik araştırmacıları şimdi de WhatsApp'ı mercek altına aldı ve ortaya çıkan araştırma sonucu herkesi şaşırttı. Siz mesajlarınızı sildiğinizde silindi sanıyorsunuz ama..18WhatsApp'ta her mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi mesajları silme özelliği yer alıyor. Kullanıcılar WhatsApp sohbeti içerisindeki mesajları tek tek ya da komple sohbeti silebiliyor.Bir diğer silme yöntemi ise kullandığınız telefon numarasını girerek tüm WhatsApp konuşmalarını silme. Ancak bu bütün yöntemler aslında işe yaramıyormuş!Güvenlik araştırmacısı Jonathan Zdziarski; WhatsApp'tan silinen görüntü formatındaki dosyaların ve görüşmelerin tam anlamı ile silinmediğini ve uygulama içerisinde durduğunu açıkladı.WhatsApp konuşmaları çekirdek ve SQLite kütüphanesindeki sorunundan dolayı aslında tam anlamı ile silinmediği ve SMS.db olarak durduğu dile getiriliyor.WhatsApp'ın da çekirdekten kaynaklanan bir sorundan dolayı mesajları uygulama içerisinde ve iCloud'da sakladığı aktarılan bilgilerde yer alıyor. Uçtan uca şifreleme özelliğinin sadece konuşma esnasında geçerli olduğunu belirten Jonathan Zdziarski, bu açığın endişe verici olmadığını belirtiyor. Bu arada Whatsapp'a da yeni bir şifre koruma sistemi daha geliyor!Şimdi isterseniz halihazırda herkesin kullanabileceği ancak Whatsapp'ta çok az kişinin bildiği diğer müthiş özelliklere bakalım. Bakın neler var neler?Dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ı herhalde çoğumuz, günde en az bir defa kullanıyoruz. Kullanımı gayet basit bir uygulama olan WhatsApp'ın her yönünü bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz; ancak muhtemelen yanılıyorsunuz.Teknolojiyle ilgili her şeyde olduğu gibi, konu WhatsApp olduğunda da faydalanabileceğiniz ipuçları, gizli işlevler var.