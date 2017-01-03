WhatsApp kullanÄ±cÄ±larÄ±na kÃ¶tÃ¼ haber

Ä°OS 6, Windows Phone 7 ile Ã§alÄ±ÅŸan telefonlar whatsaap kullanamayacak.

Whatsapp bu haftadan itibaren zamanÄ±nda çok satan; ancak artÄ±k esamesi okunmayan telefonlara olan desteÄŸini çekiyor. Bu telefonlardan desteÄŸin çekilmesiyle Whatsapp da artÄ±k bu cihazlarda çalÄ±ÅŸmayacak. Peki hangi telefonlar Whatsapp'tan mahrum kalacak? Bugünden itibaren WhatsApp, iPhone 3G ve bazÄ± Android telefonlarda kullanÄ±lamayacak. BlackBerry ve Nokia için ise farklÄ± politikalar izlenecek. Android 2.2 sürümü ve aÅŸaÄŸÄ±sÄ±, baÅŸta iPhone 3GS olmak üzere iOS 6 ve aÅŸaÄŸÄ±sÄ± ve Windows Phone 7 ile çalÄ±ÅŸan akÄ±llÄ± telefonlar WhatsApp eriÅŸimine kapatÄ±lacak.BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 iÅŸletim sistemine sahip telefonlar da WhatsApp desteÄŸini kaybedecek. Ancak firma 30 Ocak 2017 tarihine kadar süre tanÄ±mÄ±ÅŸ durumda. Bu tarihten sonra onlar da WhatsApp kullanamayacak. Dünya üzerinde milyonlarca kullanÄ±cÄ±sÄ± bulunan platformun, eski iÅŸletim sistemi sürümlerinde sayÄ±sÄ±z açÄ±k riski bulunduÄŸu için böyle bir karar aldÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. Eski sürüm telefon kullananlarsa yeni bir akÄ±llÄ± telefona geçiÅŸ yapmak zorunda kalacak.Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Whatsapp'ta yeni dönem çok yakÄ±nda baÅŸlÄ±yor. ArtÄ±k o içerikleri gönderdiÄŸinizde 24 saat sonra tamamen yok olacak! BakÄ±n ne geliyor?

Snapchat Stories ve Messenger Day gibi özelliklerin ardÄ±ndan, WhatsApp da benzer bir seçeneÄŸi kullanÄ±cÄ±larÄ±na sunmak için kollarÄ± sÄ±vadÄ±. WhatsApp'ta 'Status' adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacak olan özellik sayesinde kullanÄ±cÄ±lar gönderdikleri fotoÄŸraflara emoji, doodle veya yazÄ± ekleyebilecek.TÄ±pkÄ± Snapchat'te olduÄŸu gibi bu kareler 24 saat içinde sistemden silinecek. Ancak Whatsapp'taki yenilikler bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil elbette. BakÄ±n diÄŸer bomba özellik ne?Whatsapp'a uzun zamandÄ±r gelmesi beklenen bir baÅŸka bomba özellik de nihayet yayÄ±nlandÄ±! WhatsApp, video arama desteÄŸini kullanÄ±cÄ±larla buluÅŸturdu.WhatsApp üzerinden aynÄ± Skype veya FaceTime'da olduÄŸu gibi video konferans yapabilmenizi saÄŸlayan yeni özellik, internet üzerinden görüÅŸme yapabilmenize olanak tanÄ±yor.Bu özelliÄŸin dÄ±ÅŸÄ±nda Whatsapp'a 'çizim' özelliÄŸi de sunuldu. Güncelleme ile fotoÄŸraf ve video üzerine çizim yapma özelliÄŸi geldi. ArtÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z çizimleri doÄŸrudan Whatsapp mesajÄ± yoluyla arkadaÅŸÄ±nÄ±za gönderebileceksiniz.ArtÄ±k fotoÄŸraf ve videolarÄ±n üstüne çizebilir, yazÄ± ve emoji ekleyebilirsiniz. Renk seçicinin soluna sürükleyerek fÄ±rça kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± veya yazÄ± sitilini deÄŸiÅŸtirebilirsiniz.Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda artÄ±k grup yöneticileri bir baÄŸlantÄ± paylaÅŸarak katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± gruba davet edebilir. Bunun için grup bilgisi ekranÄ±ndan, "Gruba davet baÄŸlantÄ±sÄ±"na dokunun.O ÅŸifreyi bilmeyen Whatsapp'a giremeyecek! Android Authority'nin haberine göre WhatsApp, güvenlik önlemlerini daha üst seviyeye çÄ±karmanÄ±n peÅŸinde. Gelen bir bilgiye göre ÅŸirket, popüler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± üzerinde 6 haneli ÅŸifreleme sistemini deniyor.Yeni ÅŸifreleme sisteminde ‘6 haneli bir ÅŸifre girin', ‘ÅŸifreniz eÅŸleÅŸmiyor, tekrar deneyin', ‘bir kurtarma e-postasÄ± girin' gibi bildirimlerin ve uyarÄ±larÄ±n bulunduÄŸu belirtiliyor.Uçtan uca ÅŸifrelemeyle konuÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± yazÄ±lÄ±msal açÄ±dan koruyup mesajlarÄ±nÄ±za 3. kiÅŸilerin ulaÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen WhatsApp, yeni ÅŸifreleme sistemiyle uygulamaya telefon üzerinden eriÅŸim konusunda da önceliÄŸi tamamen cihazÄ±n kullanÄ±cÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±yor.Güvenlik araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± ÅŸimdi de WhatsApp'Ä± mercek altÄ±na aldÄ± ve ortaya çÄ±kan araÅŸtÄ±rma sonucu herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Siz mesajlarÄ±nÄ±zÄ± sildiÄŸinizde silindi sanÄ±yorsunuz ama..18WhatsApp'ta her mesajlaÅŸma uygulamasÄ±nda olduÄŸu gibi mesajlarÄ± silme özelliÄŸi yer alÄ±yor. KullanÄ±cÄ±lar WhatsApp sohbeti içerisindeki mesajlarÄ± tek tek ya da komple sohbeti silebiliyor.Bir diÄŸer silme yöntemi ise kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z telefon numarasÄ±nÄ± girerek tüm WhatsApp konuÅŸmalarÄ±nÄ± silme. Ancak bu bütün yöntemler aslÄ±nda iÅŸe yaramÄ±yormuÅŸ!Güvenlik araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Jonathan Zdziarski; WhatsApp'tan silinen görüntü formatÄ±ndaki dosyalarÄ±n ve görüÅŸmelerin tam anlamÄ± ile silinmediÄŸini ve uygulama içerisinde durduÄŸunu açÄ±kladÄ±.WhatsApp konuÅŸmalarÄ± çekirdek ve SQLite kütüphanesindeki sorunundan dolayÄ± aslÄ±nda tam anlamÄ± ile silinmediÄŸi ve SMS.db olarak durduÄŸu dile getiriliyor.WhatsApp'Ä±n da çekirdekten kaynaklanan bir sorundan dolayÄ± mesajlarÄ± uygulama içerisinde ve iCloud'da sakladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan bilgilerde yer alÄ±yor. Uçtan uca ÅŸifreleme özelliÄŸinin sadece konuÅŸma esnasÄ±nda geçerli olduÄŸunu belirten Jonathan Zdziarski, bu açÄ±ÄŸÄ±n endiÅŸe verici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Bu arada Whatsapp'a da yeni bir ÅŸifre koruma sistemi daha geliyor!Åžimdi isterseniz halihazÄ±rda herkesin kullanabileceÄŸi ancak Whatsapp'ta çok az kiÅŸinin bildiÄŸi diÄŸer müthiÅŸ özelliklere bakalÄ±m. BakÄ±n neler var neler?Dünya çapÄ±nda bir milyardan fazla kullanÄ±cÄ±sÄ± olan WhatsApp'Ä± herhalde çoÄŸumuz, günde en az bir defa kullanÄ±yoruz. KullanÄ±mÄ± gayet basit bir uygulama olan WhatsApp'Ä±n her yönünü bildiÄŸinizi düÅŸünüyor olabilirsiniz; ancak muhtemelen yanÄ±lÄ±yorsunuz.Teknolojiyle ilgili her ÅŸeyde olduÄŸu gibi, konu WhatsApp olduÄŸunda da faydalanabileceÄŸiniz ipuçlarÄ±, gizli iÅŸlevler var.