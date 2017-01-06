Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 06/01/2017 07:55

O uygulama artÄ±k tarih olacak

Vine

17 Ocak 2017 tarihi itibariyle Vine uygulamasÄ± artÄ±k kullanÄ±lmayacak

Twitter, içerik üreten popüler Vine fenomenlerine maaÅŸ ödemeyi kabul etmeyince bütün kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± kaybeden Vine, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Sadece eski videolarÄ±n izlenebildiÄŸi Vine uygulamasÄ± ÅŸimdi tamamen kapanmak üzere hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.

17 OCAK'TAN SONRA VINE UYGULAMASI YOK 

Twitter'Ä±n Vine'Ä±n ÅŸalterini indireceÄŸi tarih ise 17 Ocak olarak açÄ±klandÄ±. 17 Ocak'tan itibaren artÄ±k Vine uygulamasÄ± üzerinden videolara eriÅŸmek mümkün olmayacak. Ancak Vine'Ä±n web sitesi eriÅŸilir olmaya devam edecek. Eski videolarÄ± izlemek isteyenler web sayfasÄ±nÄ± kullanabilecekler.

shifttdelete'in haberine göre Vine hayatÄ±na bir kamera uygulamasÄ± olarak devam edecek ve uygulamayÄ± kullananlar, Twitter'a doÄŸrudan video göndermek gibi pratik seçeneklere sahip olacaklar.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


WhatsApp kullanÄ±cÄ±larÄ±na kÃ¶tÃ¼ haber

Ä°OS 6, Windows Phone 7 ile Ã§alÄ±ÅŸan telefonlar whatsaap kullanamayacak.


Twitter'Ä±n 140 karakter sÄ±nÄ±rÄ± ve dÃ¼zeltilememe sorunu kalkÄ±yor

Twitter'Ä±n kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'dan 140 karakter sÄ±nÄ±rÄ± ve metinlerin dÃ¼zeltilememe sorunu konusunda aÃ§Ä±klama geldi.

twitter

Twitter kullanÄ±cÄ±larÄ±na mÃ¼jde o Ã¶zellik kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±

Sosyal medya platformu Twitter, 360 derece canlÄ± yayÄ±n Ã¶zelliÄŸini kullanÄ±ma aÃ§tÄ±