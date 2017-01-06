O uygulama artÄ±k tarih olacak

17 Ocak 2017 tarihi itibariyle Vine uygulamasÄ± artÄ±k kullanÄ±lmayacak

Twitter, içerik üreten popüler Vine fenomenlerine maaÅŸ ödemeyi kabul etmeyince bütün kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± kaybeden Vine, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Sadece eski videolarÄ±n izlenebildiÄŸi Vine uygulamasÄ± ÅŸimdi tamamen kapanmak üzere hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.

17 OCAK'TAN SONRA VINE UYGULAMASI YOK

Twitter'Ä±n Vine'Ä±n ÅŸalterini indireceÄŸi tarih ise 17 Ocak olarak açÄ±klandÄ±. 17 Ocak'tan itibaren artÄ±k Vine uygulamasÄ± üzerinden videolara eriÅŸmek mümkün olmayacak. Ancak Vine'Ä±n web sitesi eriÅŸilir olmaya devam edecek. Eski videolarÄ± izlemek isteyenler web sayfasÄ±nÄ± kullanabilecekler.

shifttdelete'in haberine göre Vine hayatÄ±na bir kamera uygulamasÄ± olarak devam edecek ve uygulamayÄ± kullananlar, Twitter'a doÄŸrudan video göndermek gibi pratik seçeneklere sahip olacaklar.