Bilgisayar tutkunlarÄ±na mÃ¼jde 3 ekranlÄ± oyun dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar geliyor

Consumer Electronics Show'da Ã¼Ã§ adet 4K ekranÄ± olan dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarÄ± Project Valerie dikkatleri Ã§ekti. Bilgisayar tutkunlarÄ± iÃ§in dizayn edilmiÅŸ olan bu bilgisayarda oyun oynamanÄ±n olduÄŸundan daha fazla zevk vereceÄŸi belirtildi.

Her yÄ±l ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve yeni teknoloji ürünlerinin sergilendiÄŸi Consumer Electronics Show'da bu yÄ±l da ilginç tasarÄ±mlara rastlanÄ±yor.2017'nin göze çarpan ürünlerden biri de Razer ÅŸirketinin üç adet 4K ekranÄ± olan dizüstü bilgisayarÄ± Project Valerie.Bilgisayar oyunu tutkunlarÄ± için tasarlanmÄ±ÅŸ özel ürünleri ile bilinen ÅŸirketin son dizüstü bilgisayarÄ±, birden fazla monitor kullanmak isteyen ve sÄ±k seyahat eden kullanÄ±cÄ±lara hitap ediyor.Otomatik bir mekanizma ile ekranÄ±n iki yönünden kayarak çÄ±kan yan ekranlar sayesinde, dizüstü bilgisayar üç ekrana sahip olabiliyor.Üç ekranÄ±n da boyutu 43 santimetre olan Valerie katlanarak kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, inceliÄŸi 4 santimetrenin altÄ±na düÅŸüyor.Bilgisayar oyuncularÄ±nÄ±n yüksek performans saÄŸlayan cihazlar için para harcamaktan çekinmediÄŸini belirten uzmanlar, tasarÄ±mÄ±n ilgi çekebileceÄŸini söylüyor.

TasarÄ±mcÄ±larÄ±n Apple tercihini de deÄŸiÅŸtirebilir

Konuyla ilgili olarak BBC'ye konuÅŸan bilgisayar oyunu uzmanÄ± Jonathan Wagstaff, oyun tutkunlarÄ±nÄ±n birden fazla ekran kullanmayÄ± tercih etmesinden dolayÄ± bu tasarÄ±mÄ±n onu ÅŸaÅŸÄ±rtmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Wagstaff, ürünün piyasadaki satÄ±ÅŸ potansiyeli ile ilgili olarak ise "Bence bu oyuncularÄ±n almak isteyeceÄŸi bir ürün, iyi satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±na ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum" dedi.Oyun turnuvalarÄ±na katÄ±lmak için seyahat eden üst seviyedeki oyuncularÄ±n özellikle bu cihazla ilgilenebileceÄŸini dile getiren Wagstaff, ürünün aynÄ± zamanda Apple'Ä±n domine ettiÄŸi tasarÄ±m sektörüne de hitap edebileceÄŸini söyledi.BBC'ye demeç veren bir firma yetkilisi ise tasarÄ±mÄ±n ortaya çÄ±kÄ±ÅŸ sürecini "SÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir fikre benziyor, bunu yapabilir miyiz acaba diye düÅŸündükten sonra yeterince sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir ekip olduÄŸumuza karar verdik ve proje üstünde çalÄ±ÅŸmaya karar verdik" sözleriyle anlattÄ±.Project Valerie'nin ne zaman piyasaya sürüleceÄŸi ve fiyatÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ± ise henüz bilinmiyor.