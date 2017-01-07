Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 07/01/2017 12:34

KÄ±sa videolarÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± plartform Vine kapatÄ±lÄ±yor mu


Twitter Vine fenomenlerine para Ã¶demeyi kabul etmeyince plartformun 17 Ocak'ta kapatÄ±lma kararÄ± alÄ±ndÄ±.

YÄ±llarca milyonlarca kÄ±sa videoya ev sahipliÄŸi yapan ve kendi fenomenlerini yaratan Vine'Ä±n son kullanma tarihi belli oldu. 17 Ocak itibariyle artÄ±k bu uygulama çalÄ±ÅŸmayacak; sadece web üzerinden eriÅŸim saÄŸlanabilecek. Twitter, içerik üreten popüler Vine fenomenlerine maaÅŸ ödemeyi kabul etmeyince bütün kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± kaybeden Vine, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Sadece eski videolarÄ±n izlenebildiÄŸi Vine uygulamasÄ± ÅŸimdi tamamen kapanmak üzere hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.

17 OCAK'TAN SONRA VINE UYGULAMASI YOK

Twitter'Ä±n Vine'Ä±n ÅŸalterini indireceÄŸi tarih ise 17 Ocak olarak açÄ±klandÄ±. 17 Ocak'tan itibaren artÄ±k Vine uygulamasÄ± üzerinden videolara eriÅŸmek mümkün olmayacak. Ancak Vine'Ä±n web sitesi eriÅŸilir olmaya devam edecek. Eski videolarÄ± izlemek isteyenler web sayfasÄ±nÄ± kullanabilecekler. Shifttdelete'in haberine göre Vine hayatÄ±na bir kamera uygulamasÄ± olarak devam edecek ve uygulamayÄ± kullananlar, Twitter'a doÄŸrudan video göndermek gibi pratik seçeneklere sahip olacaklar.

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Vine

O uygulama artÄ±k tarih olacak

17 Ocak 2017 tarihi itibariyle Vine uygulamasÄ± artÄ±k kullanÄ±lmayacak


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