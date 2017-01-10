TÃ¼rk ekonomisine siber saldÄ±rÄ±lar artacak

Ã–zellikle bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan TÃ¼rkiye iÃ§in aÃ§Ä±klamada bulunan STM, bu saldÄ±rÄ±larÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

STM'nin Siber Tehdit Raporu'nda Türkiye'ye yönelik siber saldÄ±rÄ±lara ve tehditlere dikkat çekildi. Avrupa'da fidye yazÄ±lÄ±m ve online bankacÄ±lÄ±k saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan ülkeler arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer alan Türkiye'de, bu yÄ±l ekonomi ve bankacÄ±lÄ±k sektörüne yönelik tehditlerin artacaÄŸÄ± bildirildi.Türkiye'de siber güvenlik ve büyük veri konusunda çalÄ±ÅŸmalar yürüten Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AÅž (STM), Ekim-AralÄ±k 2016 dönemini kapsayan, geçen yÄ±lÄ±n genel deÄŸerlendirmesini ve 2017'ye iliÅŸkin projeksiyonlarÄ± da içeren Siber Tehdit Raporu'nu açÄ±kladÄ±.

GEÇEN YIL SALDIRIYA MARUZ KALAN ÜLKELER ARASINDA TÜRKÄ°YE BÄ°RÄ°NCÄ°

Buna göre, geçen yÄ±l Avrupa'da fidye yazÄ±lÄ±m ve online bankacÄ±lÄ±k saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan ülkeler arasÄ±nda Türkiye birinci sÄ±rada yer aldÄ±.KullanÄ±cÄ± adlarÄ±, parolalar, kredi kartÄ± numaralarÄ± ve PIN kodlarÄ±nÄ±n çalÄ±nmasÄ±na yönelik zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlar veya çoÄŸunlukla e-postalardaki linkler vasÄ±tasÄ±yla gerçekleÅŸtirilen oltalama saldÄ±rÄ±larÄ±, online bankacÄ±lÄ±ÄŸa yönelik en yaygÄ±n saldÄ±rÄ± çeÅŸitleri oldu.

BU YIL SALDIRILARIN ARTMASI ÖNGÜRÜLÜYOR

Bu yÄ±l Türkiye ekonomisine ve bankacÄ±lÄ±k sektörüne siber saldÄ±rÄ±larÄ±n artmasÄ± öngörülüyor.BankacÄ±lÄ±k sektörüne yönelik ilk zararlÄ± mobil yazÄ±lÄ±m Tordow'un yeni sürümünün bu yÄ±l dünya online bankacÄ±lÄ±k sistemlerini etkilemesi bekleniyor. 2017'de özellikle kurum e-posta dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve SWIFT saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Bu yöntemlerle siber korsanlar, kurumlarÄ±n özellikle finansal yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takip edip kendilerine mal veya para yönlendirebiliyor.

ENERJÄ° SEKTÖRÜ HEDEFTE

Raporda, özellikle son dönemde enerji daÄŸÄ±tÄ±m sistemlerine yönelik siber tehdide dikkat çekilerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2016'nÄ±n son günlerinde, elektrik iletim hatlarÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ± merkezli yoÄŸun bir siber saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair açÄ±klamalarÄ±na yer verildi.Endüstride nesnelerin interneti kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n, zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlarla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara daha fazla maruz kalÄ±nmasÄ±na sebep olduÄŸuna iÅŸaret edilen raporda, "2017'de Endüstriyel Kontrol Sistemleri'ne ve özellikle de bu tür sistemleri bünyesinde yoÄŸun olarak barÄ±ndÄ±ran Enerji DaÄŸÄ±tÄ±m Sistemleri'ne yönelik saldÄ±rÄ±larda artÄ±ÅŸ bekleniyor. Bu noktada kritik altyapÄ± güvenliÄŸinin giderilmesi konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor." uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

'Ä°NSAN BENZERÄ°' ZARARLI YAZILIMLAR

Raporda, nesnelerin interneti platformlarÄ±nÄ±n da kullanÄ±lacaÄŸÄ± DDoS saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, fidye yazÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n, mobil cihazlara, endüstriyel kontrol sistemlerine ve özellikle enerji daÄŸÄ±tÄ±m sistemlerine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n, kurum içi yazÄ±ÅŸmalara sÄ±zma suretiyle yapÄ±lacak bilgi hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n ve kapalÄ± sistemlerden veri çalmaya yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n 2017'de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ± beklenen siber tehditler olacaÄŸÄ± belirtiliyor.Raporda dikkati çekici bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ±yÄ± ise bu yÄ±l "insan benzeri" zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlarÄ±n görülme beklentisi oluÅŸturuyor. Bu yazÄ±lÄ±mlar, saldÄ±rÄ±larÄ±n etkisini artÄ±rmak için kendilerini duruma göre uyarlayÄ±p yapay zeka uygulamalarÄ±yla tehdit yaratacak. UzmanlarÄ±n bu tehditle baÅŸa çÄ±kmak için farklÄ± güvenlik çözümlerini bir arada kullanmak durumunda kalmasÄ± öngörülüyor.