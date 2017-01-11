Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 11/01/2017 18:45

TÃ¼rkiye'den internetteki turizm sitesine rekor ceza

booking.com

Rekabet Kurulu tarafÄ±ndan Booking.com BV'ne 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±

Rekabet Kurumu'nun internet sitesindeki duyuruya göre, Kurul, Booking.com BV ile Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Åžirketi'nin sunduklarÄ± rezervasyon hizmeti kapsamÄ±ndaki "en iyi fiyat garantisi" uygulamasÄ±na yönelik soruÅŸturma sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Åžirketin konaklama tesisleriyle imzaladÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmelerdeki incelemeye konu fiyat ve kontenjan paritesi hükümleri ve en iyi fiyat garantisi uygulamasÄ± hükümleri nedeniyle söz konusu sözleÅŸmelerin düzenleme kapsamÄ±nda olduÄŸuna oy birliÄŸiyle karar veren Kurul, "Rekabeti SÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± AnlaÅŸma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye KullanÄ±lmasÄ± Halinde Verilecek Para CezalarÄ±na Ä°liÅŸkin Yönetmelik"in ilgili maddesinin hükümleri uyarÄ±nca 2015 mali yÄ±lÄ± sonunda oluÅŸan ve Kurul tarafÄ±ndan belirlenen yÄ±llÄ±k gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren Booking.com BV'ne 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Öte yandan Rekabet Kurulu, Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Åžirketine idari para cezasÄ± vermedi.

Kaynak: Hürriyet

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