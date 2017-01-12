Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nya ile rekabetinde akÄ±l terinin de akÄ±tmasÄ± gerekli

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, EKK'nÄ±n desteklenmesiyle bu yÄ±lÄ±n daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, Türkiye Ä°nÅŸaat Sanayicileri Ä°ÅŸveren SendikasÄ± (Ä°NTES) ile Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± tarafÄ±ndan bir otelde düzenlenen "ÇalÄ±ÅŸma HayatÄ±nda GeliÅŸmeler" toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.Türkiye'nin stratejik hedefleri olan bir ülke olduÄŸunu belirten MüezzinoÄŸlu, tüm engellemelere raÄŸmen muasÄ±r medeniyetler seviyesinin üzerindeki hedeflere ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

2017, 2016'DAN ÇOK DAHA BAÅžARILI OLACAK

Hedeflere ulaÅŸmakta bazÄ± sorun ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n yaÅŸanabileceÄŸini ama Türkiye'nin sorun ve sÄ±kÄ±ntÄ±lara raÄŸmen yoluna devam ettiÄŸini vurgulayan MüezzinoÄŸlu, "Bu süreçleri de birlikte aÅŸacaÄŸÄ±z. Özellikle hükümet olarak hangi sektörün sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± varsa çözüm odaklÄ± bir anlayÄ±ÅŸla onun yanÄ±ndayÄ±z. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z destekler, 2017'yi 2016'dan çok daha baÅŸarÄ±lÄ± kÄ±lacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.MüezzinoÄŸlu, alÄ±n teri kadar akÄ±l terinin de kutsal olduÄŸunu, Türkiye'nin dünya ile rekabetinde alÄ±n terinin yanÄ±nda akÄ±l terinin de akÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

YAÅžANAN SIKINTILAR ÇÖZÜME KAVUÅžTURULACAK

Ä°ÅŸveren olmadan iÅŸçinin olmayacaÄŸÄ±nÄ±, iÅŸçi olmadan da iÅŸverenin olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren MüezzinoÄŸlu, iki kesimin hak ve hukukunu saÄŸlayacak dengeyi saÄŸlamanÄ±n önemine iÅŸaret etti.Bakan MüezzinoÄŸlu, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki istihdamda yaÅŸanan sorunlarÄ±, aklÄ±n ve mantÄ±ÄŸÄ±n izah etmediÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± çözmenin boyunlarÄ±nÄ±n borcu olduÄŸunu, bu konuda Türkiye ile sosyal güvenlik anlaÅŸmasÄ± olmayan ülkelerde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± gelecek dönemde masaya yatÄ±rÄ±p çözüme kavuÅŸturacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

"KIDEM TAZMÄ°NATI Ä°ÅžÇÄ°MÄ°ZÄ°N HAKKIDIR"

ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n en temel sorunlarÄ±ndan birinin de kÄ±dem tazminatÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan MüezzinoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "KÄ±dem tazminatÄ± iÅŸçimizin alÄ±n teri ve hakkÄ±dÄ±r. Bu alÄ±n terini koruyan, güvenceye alan, hakkaniyetli, sürdürülebilir, geliÅŸtirilebilir, emniyetli bir sistemi yine paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber oturacak, konuÅŸacak, çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Yüzde 100 hemfikir olmayÄ± arzu ederim ama ÅŸunu bilin ki yüzde 70'i yakaladÄ±ÄŸÄ±m an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onu getireceÄŸim. Çünkü yüzde 100'ün peÅŸinde koÅŸtuÄŸumuz yÄ±llarÄ±n kaybÄ±nÄ± yaÅŸayan dünya kadar iÅŸçi kardeÅŸimiz var."

"ASGARÄ° ÜCRETTE YAPILAN ARTIÅž SON DERECE MAKUL"

Ä°NTES BaÅŸkanÄ± Celal KoloÄŸlu da mevcut koÅŸullar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda asgari ücrette yapÄ±lan artÄ±ÅŸÄ±n son derece makul olduÄŸunu savunarak, "Bizler iÅŸçilerimize ikramiye, sosyal yardÄ±m, yemek, taÅŸÄ±ma ve benzeri ek ödemeler yapÄ±yoruz. Bu ödemelerin hiçbiri asgari ücretin hesabÄ±nda dikkate alÄ±nmÄ±yor. Sadece net çÄ±plak ücret konuÅŸuluyor. Ä°ÅŸçilerimiz sadece alacaklarÄ± net ücretin hesabÄ±nÄ± yapar, onu bilirler. Kalan sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükler iÅŸverene aittir." diye konuÅŸtu. Türkiye'nin artÄ±k Mesleki Yeterlilik Sistemi'ne sahip bir ülke olduÄŸunu ifade eden KoloÄŸlu, 1 Ocak itibarÄ±yla birçok meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan iÅŸçilerin istihdam edilemeyeceÄŸini anÄ±msattÄ±.Ä°NTES olarak inÅŸaat sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda öncü rol üstlendiklerini vurgulayan KoloÄŸlu, sendika olarak inÅŸaat sektöründe belgelendirme yapan Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi'ni kurduklarÄ±nÄ± belirtti.

"Ä°NÅžAAT SEKTÖRÜ ÜRETÄ°M VE Ä°STÄ°HDAM TEÅžVÄ°KÄ°NÄ° HAK EDÄ°YOR"

Yol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ramazan AÄŸar ise inÅŸaat sektöründe yaÅŸanan iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n canlarÄ±nÄ± acÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Geçen yÄ±l yaklaÅŸÄ±k bin 970 kiÅŸi iÅŸ kazalarÄ± nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. BunlarÄ±n maalesef 442'si inÅŸaat iÅŸ kolunda oldu. Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Kanunumuz var ama ölümlerin önüne geçemiyoruz. Bu konun insani ve vicdani bir tarafÄ±nÄ±n da olduÄŸunu görerek, gerekli adÄ±mlarÄ± hep birlikte atmalÄ±yÄ±z." dedi.AÄŸar, 1 Ocak itibarÄ±yla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" bazÄ± mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlarÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±na dikkati çekerek, bu mesleklerden 17'sinin inÅŸaat iÅŸ kolunda olduÄŸunu söyledi. Ä°nÅŸaat sektörünün tüm ekonomiyi taÅŸÄ±yan öncü bir sektör konumunda bulunduÄŸunu ifade eden AÄŸar, bu özelliÄŸiyle inÅŸaat sektörünün üretim ve istihdam teÅŸvikini fazlasÄ±yla hak ettiÄŸini sözlerine ekledi.