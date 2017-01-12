WhatsApp kullananlar artÄ±k GIF gÃ¶nderebilecek

Whatsaap'a 2 bomba Ã¶zellik geldi. GIF Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan belgelerin paylaÅŸÄ±labileceÄŸi sosyal medya platformunda aynÄ± zamanda tek seferde 30 fotoÄŸraf gÃ¶nderilebilecek.

Uzun zamandÄ±r beklenen iki özellik bugün resmen telefonlara geldi. ArtÄ±k arkadaÅŸÄ±nÄ±za fotoÄŸraf gönderirken bakÄ±n neler yapabileceksiniz?

ArtÄ±k GIF gönderebilirsiniz!

Önceleri iPhone'lara sunulan GIF arama ve gönderme özelliÄŸi artÄ±k Android telefonlara da geldi. ArtÄ±k bu cihazlarda da hareketli görüntüleri kolayca arayÄ±p arkadaÅŸÄ±nÄ±za gönderebiliyorsunuz! Android için yayÄ±nlanan WhatsApp 2.17.6 beta güncellemesiyle, emoji butonunu kullanarak GIF kütüphanesinden, bir GIF seçerek paylaÅŸabileceksiniz...

Tek seferde 30 fotoÄŸraf göndermek de artÄ±k mümkün!

Normalde 10'dan fazla fotoÄŸrafÄ± karÅŸÄ± tarafa gönderebilmek mümkün deÄŸilken, Whatsapp yeni sürümle bu sayÄ±yÄ± 30'a çÄ±karmÄ±ÅŸ durumda. Bu da kullanÄ±cÄ±larÄ± önemli bir sÄ±nÄ±rdan kurtarmÄ±ÅŸ oluyor! Bu yeni özellikleri kullanabilmek için Whatsapp'in 2.17.6 beta sürümünü kullanmanÄ±z gerekiyor.