Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 12/01/2017 12:56

WhatsApp kullananlar artÄ±k GIF gÃ¶nderebilecek


Whatsaap'a 2 bomba Ã¶zellik geldi. GIF Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan belgelerin paylaÅŸÄ±labileceÄŸi sosyal medya platformunda aynÄ± zamanda tek seferde 30 fotoÄŸraf gÃ¶nderilebilecek.

Uzun zamandÄ±r beklenen iki özellik bugün resmen telefonlara geldi. ArtÄ±k arkadaÅŸÄ±nÄ±za fotoÄŸraf gönderirken bakÄ±n neler yapabileceksiniz?

ArtÄ±k GIF gönderebilirsiniz!

Önceleri iPhone'lara sunulan GIF arama ve gönderme özelliÄŸi artÄ±k Android telefonlara da geldi. ArtÄ±k bu cihazlarda da hareketli görüntüleri kolayca arayÄ±p arkadaÅŸÄ±nÄ±za gönderebiliyorsunuz! Android için yayÄ±nlanan WhatsApp 2.17.6 beta güncellemesiyle, emoji butonunu kullanarak GIF kütüphanesinden, bir GIF seçerek paylaÅŸabileceksiniz...

Tek seferde 30 fotoÄŸraf göndermek de artÄ±k mümkün!

Normalde 10'dan fazla fotoÄŸrafÄ± karÅŸÄ± tarafa gönderebilmek mümkün deÄŸilken, Whatsapp yeni sürümle bu sayÄ±yÄ± 30'a çÄ±karmÄ±ÅŸ durumda. Bu da kullanÄ±cÄ±larÄ± önemli bir sÄ±nÄ±rdan kurtarmÄ±ÅŸ oluyor! Bu yeni özellikleri kullanabilmek için Whatsapp'in 2.17.6 beta sürümünü kullanmanÄ±z gerekiyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nya ile rekabetinde akÄ±l terinin de akÄ±tmasÄ± gerekli

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, EKK'nÄ±n desteklenmesiyle bu yÄ±lÄ±n daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

booking.com

TÃ¼rkiye'den internetteki turizm sitesine rekor ceza

Rekabet Kurulu tarafÄ±ndan Booking.com BV'ne 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±


TÃ¼rk ekonomisine siber saldÄ±rÄ±lar artacak

Ã–zellikle bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan TÃ¼rkiye iÃ§in aÃ§Ä±klamada bulunan STM, bu saldÄ±rÄ±larÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.