TÃ¼rkler insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± bakÄ±n ne iÃ§in kullanÄ±yor

TÃ¼rkiye'de her geÃ§en gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ± drone'lar TÃ¼rkiye'de gÃ¼venlik, arama-kurtarma dÄ±ÅŸÄ±nda emlakÃ§Ä±, garson, kurbanlÄ±k kovalamak iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor.

Ä°nsan hayatÄ±na son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri insansÄ±z hava araçlarÄ± (drone) oldu. Türkiye'de de sayÄ±larÄ± hÄ±zla artan "drone"lar hayatÄ±n pek çok alanÄ±nda insanlara yardÄ±mcÄ± olmaya baÅŸladÄ±.UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü verilerine göre, geçen yÄ±lÄ±n sonunda Türkiye'de kayÄ±tlÄ± "drone" sayÄ±sÄ± 8 bin 349'u, kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ise 11 bin 839'u buldu.

EMLAKÇI, GARSON, KURBANLIK KOVALAYAN DRONE

"Drone"larÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanlarÄ±n baÅŸÄ±nda güvenlik geliyor. Yol kontrollerinde, bomba yerleÅŸtirme yönünde birtakÄ±m emareler görüldüÄŸünde, güvenlik noktalarÄ±nda ve çevrede neler olup bittiÄŸinin tespiti amacÄ±yla "drone"lar kullanÄ±lÄ±yor.Türkiye'de güvenlik, arama-kurtarma gibi alanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, "emlakçÄ±", "garson", "kurbanlÄ±k kovalayan" "drone"lar da günlük hayatta etkin bir biçimde kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

TÄ°CARÄ° KULLANIMDA EÄžÄ°TÄ°M ÅžART

Mevzuata göre, 25 kilogram üstü Ä°HA'lar veya ticari Ä°HA kullanÄ±cÄ±larÄ± için eÄŸitim alÄ±nmasÄ± zorunluluÄŸu bulunuyor. Bu kilogram altÄ±ndaki araçlarda ve hobi amaçlÄ± Ä°HA kullanÄ±cÄ±larÄ± için eÄŸitim alma zorunluluÄŸu bulunmuyor.