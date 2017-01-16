Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 16/01/2017 06:40

BTK BaÅŸkanÄ± WhatsApp'taki gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± konusunda kullanÄ±cÄ±larÄ± uyardÄ±

WhatsApp

BTK BaÅŸkanÄ± Ã–mer Fatih Sayan, sosyal mesajlaÅŸma aÄŸÄ± WhatsApp'ta tespit edilen gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) BaÅŸkanÄ± Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp üzerinde tespit edilen güvenlik açÄ±ÄŸÄ± nedeniyle, gönderilen mesajlarÄ±n üçüncü kiÅŸiler tarafÄ±ndan okunabildiÄŸine iÅŸaret etti. Sayan, "WhatsApp, uçtan uca ÅŸifrelenen mesajlarÄ±nÄ±zÄ± 'gerektiÄŸinde' okuyabiliyor. CihazÄ±n hafÄ±zasÄ±nda saklanan bir 'anahtar' yardÄ±mÄ±yla ÅŸifre çözülüyor" tweetini paylaÅŸtÄ±.

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TÃ¼rkler insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± bakÄ±n ne iÃ§in kullanÄ±yor

TÃ¼rkiye'de her geÃ§en gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ± drone'lar TÃ¼rkiye'de gÃ¼venlik, arama-kurtarma dÄ±ÅŸÄ±nda emlakÃ§Ä±, garson, kurbanlÄ±k kovalamak iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor.


WhatsApp kullananlar artÄ±k GIF gÃ¶nderebilecek

Whatsaap'a 2 bomba Ã¶zellik geldi. GIF Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan belgelerin paylaÅŸÄ±labileceÄŸi sosyal medya platformunda aynÄ± zamanda tek seferde 30 fotoÄŸraf gÃ¶nderilebilecek.


Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nya ile rekabetinde akÄ±l terinin de akÄ±tmasÄ± gerekli

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, EKK'nÄ±n desteklenmesiyle bu yÄ±lÄ±n daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.