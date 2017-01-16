BTK BaÅŸkanÄ± WhatsApp'taki gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± konusunda kullanÄ±cÄ±larÄ± uyardÄ±

BTK BaÅŸkanÄ± Ã–mer Fatih Sayan, sosyal mesajlaÅŸma aÄŸÄ± WhatsApp'ta tespit edilen gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) BaÅŸkanÄ± Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp üzerinde tespit edilen güvenlik açÄ±ÄŸÄ± nedeniyle, gönderilen mesajlarÄ±n üçüncü kiÅŸiler tarafÄ±ndan okunabildiÄŸine iÅŸaret etti. Sayan, "WhatsApp, uçtan uca ÅŸifrelenen mesajlarÄ±nÄ±zÄ± 'gerektiÄŸinde' okuyabiliyor. CihazÄ±n hafÄ±zasÄ±nda saklanan bir 'anahtar' yardÄ±mÄ±yla ÅŸifre çözülüyor" tweetini paylaÅŸtÄ±.