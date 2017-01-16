Nokia'dan iPhone'u bile sollayacak bomba dÃ¶nÃ¼ÅŸ

Nokia, yeni android iÅŸletim sistemli telefonu ile saÄŸlam bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

Nokia'nÄ±n Android iÅŸletim sistemli ilk akÄ±llÄ± telefonu olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yan Nokia 6 bir hayli ses getirdi. HMD Global bünyesine geçtikten sonra Android ile birlikte küllerinden doÄŸmayÄ± hedefleyen Nokia, orta segmentte ürettiÄŸi yeni akÄ±llÄ± telefonunu geçtiÄŸimiz günlerde Çin'de satÄ±ÅŸa sunmuÅŸtu.Çin'den gelen ilk bilgilere göre, Nokia 6 satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk 24 saat içinde 250 bin ön sipariÅŸ aldÄ±. Apple, Samsung gibi firmalar için bu ön sipariÅŸ rakamÄ± düÅŸük gibi görünse de yÄ±llardÄ±r piyasada olmayan ve akÄ±llÄ± telefon rekabetinde rakipleriyle baÅŸa çÄ±kamayan Nokia için hayli iyi görünüyor. Nokia 6 ÅŸimdilik sadece Çin'de 245 dolardan satÄ±lÄ±yor. Öte yandan HMD Global'in amiral gemisi olarak düÅŸündüÄŸü Nokia 8'i, önümüzdeki ay Barselona'da düzenlenecek MWC 2017 FuarÄ±'nda tanÄ±tmasÄ± bekleniyor.