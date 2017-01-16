Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 16/01/2017 15:29

Nokia'dan iPhone'u bile sollayacak bomba dÃ¶nÃ¼ÅŸ


Nokia, yeni android iÅŸletim sistemli telefonu ile saÄŸlam bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

Nokia'nÄ±n Android iÅŸletim sistemli ilk akÄ±llÄ± telefonu olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yan Nokia 6 bir hayli ses getirdi. HMD Global bünyesine geçtikten sonra Android ile birlikte küllerinden doÄŸmayÄ± hedefleyen Nokia, orta segmentte ürettiÄŸi yeni akÄ±llÄ± telefonunu geçtiÄŸimiz günlerde Çin'de satÄ±ÅŸa sunmuÅŸtu.Çin'den gelen ilk bilgilere göre, Nokia 6 satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk 24 saat içinde 250 bin ön sipariÅŸ aldÄ±. Apple, Samsung gibi firmalar için bu ön sipariÅŸ rakamÄ± düÅŸük gibi görünse de yÄ±llardÄ±r piyasada olmayan ve akÄ±llÄ± telefon rekabetinde rakipleriyle baÅŸa çÄ±kamayan Nokia için hayli iyi görünüyor. Nokia 6 ÅŸimdilik sadece Çin'de 245 dolardan satÄ±lÄ±yor. Öte yandan HMD Global'in amiral gemisi olarak düÅŸündüÄŸü Nokia 8'i, önümüzdeki ay Barselona'da düzenlenecek MWC 2017 FuarÄ±'nda tanÄ±tmasÄ± bekleniyor.

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Nokia 6 iÃ§in son 24 saatte 250 bin Ã¶n sipariÅŸ

Nokia, android iÅŸlemci yeni amiral telefonuyla diÄŸer telefon markalarÄ±nÄ± yÄ±ktÄ± geÃ§ti.


Nokia 6 ÅŸimdilik sadece Ã‡in'de piyasaya sÃ¼rÃ¼lecek

Nokiaâ€˜nÄ±n marka haklarÄ±nÄ± satÄ±n alan FinlandiyalÄ± HMD Global ÅŸimdilik sadece Ã‡in'de piyasaya sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ android iÅŸlemcili Nokia 6'ya biÃ§tiÄŸi Ã¼cretle tÃ¼m alÄ±cÄ±larÄ± gÃ¼lÃ¼msetiyor.

WhatsApp

BTK BaÅŸkanÄ± WhatsApp'taki gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ± konusunda kullanÄ±cÄ±larÄ± uyardÄ±

BTK BaÅŸkanÄ± Ã–mer Fatih Sayan, sosyal mesajlaÅŸma aÄŸÄ± WhatsApp'ta tespit edilen gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti