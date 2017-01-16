Nokia 6 iÃ§in son 24 saatte 250 bin Ã¶n sipariÅŸ

Nokia, android iÅŸlemci yeni amiral telefonuyla diÄŸer telefon markalarÄ±nÄ± yÄ±ktÄ± geÃ§ti.

GeçtiÄŸimiz haftanÄ±n baÅŸÄ±nda Nokia‘nÄ±n ilk Android Nougat’lÄ± akÄ±llÄ± telefon modeli Nokia 6 Çin sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. Nokia markasÄ±nÄ± satÄ±n alarak akÄ±llÄ± telefonlar üretmeye baÅŸlayan HMD Global‘in ürettiÄŸi bu model, sahip olduÄŸu geliÅŸmiÅŸ donanÄ±m özellikleriyle gerçek bir amiral gemisi. FinlandiyalÄ± Nokia‘nÄ±n akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor günlerin ardÄ±ndan marka kullanÄ±m hakkÄ±nÄ± HMD Global‘e satmasÄ±yla ortaya çÄ±kan Nokia 6 için ÅŸimdiden 250 bin kiÅŸi ön kayÄ±t yaptÄ±rmÄ±ÅŸ durumda.Çin’den gelen haberlere göre Nokia 6 için açÄ±lan ön sipariÅŸ sayfasÄ±na yalnÄ±zca 24 saat içinde toplam 250 bin kiÅŸi kayÄ±t oldu. Bu ÅŸu anlama geliyor: Çin’de yaÅŸayan 250 bin kullanÄ±cÄ± 9 $ ücret ödeyerek Nokia 6‘yÄ± satÄ±n almak istediÄŸini belirtmiÅŸ durumda. Telefonlar teslimata hazÄ±r hale geldiÄŸinde ödenen 9 $’lÄ±k ücret düÅŸülerek yaklaÅŸÄ±k 245 $ gibi bir ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda müÅŸterilere kargolanacak.

Dev markalarla kÄ±yaslamak için henüz erken

24 saatte 250 bin ön sipariÅŸ Nokia için gerçekten baÅŸarÄ±lÄ± bir rakam. Ancak Apple ve Samsung gibi üreticilerle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda solda sÄ±fÄ±r kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebilmek de mümkün. Yine de Nokia’nÄ±n akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±nda uzun süredir diÅŸ gösteremediÄŸini, kaybolmaya yüz tuttuÄŸunu hesaba kattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu 250 bin rakamÄ±nÄ±n gayet ideal olduÄŸu ortaya çÄ±kÄ±yor. Tüm bunlar aslÄ±nda Nokia markasÄ±nÄ±n aradan yÄ±llar geçse dahi ne kadar güçlü olduÄŸunun da bir göstergesi. EÄŸer Nokia hayranlarÄ± Windows Phone yerine Android iÅŸletim sistemine geçiÅŸ yapmak istiyorlarsa tercihlerini artÄ±k Nokia 6’dan yana kullanabilirler.