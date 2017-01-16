Nokia 6 ÅŸimdilik sadece Ã‡in'de piyasaya sÃ¼rÃ¼lecek

Nokiaâ€˜nÄ±n marka haklarÄ±nÄ± satÄ±n alan FinlandiyalÄ± HMD Global ÅŸimdilik sadece Ã‡in'de piyasaya sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ android iÅŸlemcili Nokia 6'ya biÃ§tiÄŸi Ã¼cretle tÃ¼m alÄ±cÄ±larÄ± gÃ¼lÃ¼msetiyor.

Son zamanlarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarla üzen unutulmaz telefon markasÄ± Nokia‘nÄ±n marka haklarÄ±nÄ± satÄ±n alan FinlandiyalÄ± HMD Global, Androidli Nokia telefonunu önümüzdeki aylarda Çin’de satÄ±ÅŸa çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± resmen açÄ±kladÄ±.HMD Global, Nokia markalÄ± akÄ±llÄ± telefon ve tablet üretme hakkÄ±nÄ± Microsoft’tan 350 milyon dolara satÄ±n almÄ±ÅŸ ve AralÄ±k 2016’da nostalji kokan Nokia 150‘nin duyurusuyla nostalji severlerin adeta aklÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdiyse hÄ±z kesmeden son sürüm Androidli ve tam dokunmatik ekrana sahip Nokia 6 adlÄ± yeni telefonunu tanÄ±tarak büyük bir heyecan yarattÄ±. Nokia 6, ABD’de düzenlenen tüketici elektroniÄŸi fuarÄ± CES’te tanÄ±tÄ±ldÄ± ama en azÄ±ndan ÅŸimdilik sadece Çin pazarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak. Daha sonra tam donanÄ±mlÄ± Androidli Nokia telefonu raflarda görmemiz mümkün olacak.Nokia 6’nÄ±n teknik özelliklerine gelecek olursak; 1920×1080 piksel çözünürlüklü 5,5 inç 2.5D Gorilla Glass ekran, 4GB RAM, Snapdragon 430, 16 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve 64 GB depolama alanÄ± gibi hiç de fena olmayan özellikleri bulunduÄŸunu söyleyebiliriz.

Tek parça alüminyum kasadan üretilen Nokia 6’nÄ±n tam olarak ne zaman satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± belli deÄŸil fakat satÄ±ÅŸa çÄ±kacaÄŸÄ± kesin. FiyatÄ± 1699 CNY yani 900 TL civarÄ±nda bir bedelle satÄ±ÅŸa sunulmasÄ± hedeflenen telefon cebe de uygun duruyor. HMD Global yetkililerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rakamlara göre Çin pazarÄ±nda 552 milyon akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±cÄ±sÄ± ve bu sayÄ±nÄ±n yÄ±l sonunda 593 milyona ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. DolayÄ±sÄ±yla HMD Global bu büyük pazardan küçük de olsa bir pay kapmak istiyor ve Nokia 6’yÄ± 200 milyon aktif müÅŸterisi olan e-ticaret sitesi JD.com iÅŸbirliÄŸiyle satÄ±ÅŸa sunacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Peki bu çeÅŸitlerin devamÄ± gelecek mi diye aklÄ±nÄ±zda soru iÅŸaretleri beliridiyse hemen onlarÄ± da yok edelim, ÅŸirket yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yeni telefonlarÄ±n geleceÄŸini de söyleyerek bekleyenlerinin yüzünü güldürüyor.