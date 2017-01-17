Google'Ä±n TÃ¼rk versiyonu geliyor

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n Google'a karÅŸÄ±lÄ±k yeni yerli arama motoru olan Geliyoo hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n yerli arama motoru ile ilgili açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki mühendis, 10 yÄ±llÄ±k bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n ürünü olan yerli ve milli arama motoru 'Geliyoo'yu test yayÄ±nÄ± ile online olarak hizmete açtÄ±.UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n, "Yerli bir arama motorunu geliÅŸtirmemiz ülkemiz açÄ±sÄ±ndan çok önemli" sözleri büyük yankÄ± uyandÄ±rÄ±rken, yerli arama motorunun nasÄ±l olacaÄŸÄ± da merak konusu olmuÅŸtu.

10 MÄ°LYON TL HARCADILAR

10 yÄ±ldÄ±r yerli bir arama motor üzerinde çalÄ±ÅŸan mühendisler Hakan AtabaÅŸ ve Fatih Arslan da yerli ve milli arama motoru 'Geliyoo'yu geliÅŸtirdi. Yerli arama motoru, www.geliyoo.com olarak ise online olarak yayÄ±nÄ±na baÅŸladÄ±. YÄ±llardÄ±r arama motoru çalÄ±ÅŸmasÄ± üzerinde emek veren ve bugüne kadarda Geliyoo isimli arama motoruna 10 milyon Türk lirasÄ± harcayan iki giriÅŸimci, yerli arama motorunda her ÅŸeyi en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar düÅŸündü.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N YERLÄ° ARAMA MOTORUNU YAYINA AÇMAYA TALÄ°BÄ°Z"

YayÄ±na açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden bu yana hÄ±zlÄ± bir ivme ile yükselen Geliyoo.com'un, 2018'te 3 milyon kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸarak yüzde 7'lik kullanÄ±m oranÄ±nÄ± yakalamasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi bildirildi. Öte yandan, yerli ve milli arama motorunda birçok önemli özellik bulunurken, Hakan AtabaÅŸ ve Fatih Arslan, Türkiye'nin yerli arama motorunu yayÄ±na açmaya talip olduklarÄ±nÄ± ve bu güce, bilgiye, beceri ve tecrübeye sahil olduklarÄ±nÄ± kaydederek yetkililere çaÄŸrÄ±da bulundu.

"KAYDA DEÄžER BÄ°R ÇALIÅžMA ORTAYA KOYULMADI"

Geliyoo'nun CEO'su Hakan AtabaÅŸ, Türkiye'de en müsait alt yapÄ±nÄ±n Geliyoo.com'da olduÄŸunu söyledi. AtabaÅŸ, Geliyoo arama motorunun Türkiye'de bugüne kadar hiç bir arama motoru firmasÄ± tarafÄ±ndan uygulanmamÄ±ÅŸ çalÄ±ÅŸmalarla donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, yatÄ±rÄ±mcÄ±lara yatÄ±rÄ±m yapabileceklerinin sinyalini verdi.AtabaÅŸ, "Bircok ülke Google'Ä±n dünya genelindeki üstünlüÄŸünü ortadan kaldÄ±ran çalÄ±ÅŸmalar ortaya koydu. Bunun ilk örneÄŸi; ÅŸu anda Türkiye'de de hizmete giren Rus arama motoru Yandex oldu. SonrasÄ±nda bunu Çin takip ederek Baidu adÄ±ndaki arama motorunu hizmete açtÄ±. Ülkemizde de bu ve buna benzer giriÅŸimler yapÄ±ldÄ±; ancak kesinlikle kayda deÄŸer bir çalÄ±ÅŸma ortaya koyulamadÄ±. Nedeni ise maddi olanaklarÄ±n yetersiz olmasÄ± ve yeterli destek ve teknik personelin bulunmamasÄ±ydÄ±. AynÄ± zamanda güçlü maddi imkanlara sahip yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n anlÄ±k para getiren yatÄ±rÄ±mlara daha çok önem vermesi bunu tetikleyen unsurlardÄ±r. Bu nedenle Türkiye'nin yerli bir arama motoruna sahip olmasÄ± gerekiyor ve bu arama motoru 'Geliyoo' ile neden olmasÄ±n" dedi.

"DESTEÄžÄ° VE GÜVENÄ° KAZANACAÄžINA Ä°NANIYORUZ"

Bu konuda oldukça geç kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen AtabaÅŸ, Geliyoo'nun gereken desteÄŸi ve güveni kazanacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Hakan AtabaÅŸ, "Daha bir çok özellik ve çalÄ±ÅŸma ile hizmet vermeye hazÄ±r olan Geliyoo'nun ÅŸu anda test sürümü olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor olmasÄ±nÄ±n en temel sebebi yatÄ±rÄ±m konusunda çok ciddi yatÄ±rÄ±m, teknik destek ve ekipmana ihtiyaç duymamÄ±zdandÄ±r. Geliyoo Åžirketi, Türkiye'de yerli arama motoru yapabilecek güç ve tecrübeye sahip tek firma olma özelliÄŸini bünyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi, aynÄ± zamanda bilgi birikiminden faydalanarak yerli arama motoru çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da talibidir. Türkiye'de gerçekten bir arama motoru yapÄ±lmak isteniyor ise bu Geliyoo olmadan mümkün olmayacak gibi görünüyor. Geliyoo'nun bilgisi, tecrübesi ve algoritma bilgisi sayesinde teknolojik olarak en azÄ±ndan danÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken bir kuruluÅŸ olduÄŸunun altÄ± çizilmesi gerekir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"E-TÄ°CARET SEKTÖRÜNDE DE PROJELERÄ°MÄ°Z VAR"

AtabaÅŸ ÅŸöyle devam etti:"Geliyoo'nun sadece arama motoru sektöründe deÄŸil e-ticaret sektöründe de çok önemli projeleri bulunmakta. Çok yakÄ±nda yayÄ±na açacaklarÄ± ve Türkiye'de ilk kez kullanÄ±lacak olan e-ticaret arama motoru ile de farklÄ± ve oldukça hÄ±zlÄ± satÄ±ÅŸ potansiyeli oluÅŸturacak bir yapÄ±landÄ±rma ile de karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kacak olan Geliyoo'nun kendi içerisinde geliÅŸtirdiÄŸi gelir modelleri sayesinde ÅŸirketi ayakta tutarak bu teknolojinin ülkeye kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için gayret ettiÄŸini görüyoruz. Robot teknolojileri, bilgi güvenliÄŸi, siber güvenlik, enerji ve uzay teknolojileri alanÄ±nda da proje ve çalÄ±ÅŸmalarÄ± bulunan Geliyoo'nun yerli arama motoru ile hedeflediÄŸi noktada olmasÄ± gerektiÄŸine tüm kalbimizle inanÄ±yoruz."

Ä°SMÄ° NEDEN GELÄ°YOO?

Kuruculardan Fatih Arslan, zorlu bir isim gibi gözükse de Türkçe'de en çok kullanÄ±lan yüklemlerden biri olan 'gelmek' fiilinin 'geliyor' çekiminin yaygÄ±n kullanÄ±mda olduÄŸunu, telaffuzunun da yaygÄ±n olarak 'geliyoo' ÅŸeklinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu bakÄ±mdan bu ismin verildiÄŸini belirtti. Arslan, "Bir arama motoru olmanÄ±n yanÄ±nda farklÄ± servislerde sunan Geliyoo'da haberler, forum, e-okul, url kÄ±saltma hizmetleri bulunmaktadÄ±r. Bir de e-mail hizmeti sunmak için hazÄ±rlanan Geliyoo, aynÄ± zamanda ilk Türk internet tarayÄ±cÄ±sÄ± olan 'Geliyoo Browser' çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmak üzere olduÄŸunu, 2018 ikinci çeyreÄŸinde ilk yerli tarayÄ±cÄ±nÄ±n kullanÄ±ma sunulacaÄŸÄ± müjdesini veriyor" diye konuÅŸtu.

DEVLET YETKÄ°LÄ°LERÄ°NE ÇAÄžRI VAR

Arslan, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:"Geliyoo, Türk kültürüne, aile yapÄ±sÄ±nÄ± ve deÄŸerlerini korumak, gençlerin geliÅŸimini, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini daha temiz ve kültürümüze baÄŸlÄ± olarak saÄŸlamak için de çeÅŸitli giriÅŸimlerde bulunuyor. ZararlÄ± içerikli sitelerden kullanÄ±cÄ±yÄ± koruyacak tarama ve uyarÄ± sistemleri geliÅŸtirilmektedir. Böylelikle tamamen güvenli bir internet kullanÄ±mÄ± saÄŸlanacaktÄ±r. Geliyoo'nun amaçlarÄ±ndan biride Türk halkÄ±nÄ±n internet ortamÄ±nda güvenliÄŸini korumak ve gerçek bilginin kÄ±sÄ±tlanmadan kullanÄ±cÄ±ya ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Devletin her kademesinin bu veri, bilgi, birikim ve tecrübeyi en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendireceÄŸine inanÄ±yoruz. Teknoloji, biliÅŸim ve siber güvenlik alanlarÄ±nda da ciddi çalÄ±ÅŸmalarÄ± olan Geliyoo IT sektöründe kaliteli temiz bir isim sahibi olma yolunda ilerliyor."