BakanlÄ±ktan yerli arama motoru Geliyoo iÃ§in ÅŸok aÃ§Ä±klama

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± "Geliyoo" adlÄ± yerli arama motoru iÃ§in maddi destekte bulunmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Geliyoo" isimli arama motoru projesine maddi ve manevi herhangi bir destek saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bazÄ± basÄ±n-yayÄ±n organlarÄ±nda "10 yÄ±lda 10 milyon bütçe ayrÄ±larak yerli arama motoru Geliyoo kuruldu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haberler yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Haberlerde, söz konusu arama motorunun bakanlÄ±k tarafÄ±ndan desteklenen proje olduÄŸu algÄ±sÄ± oluÅŸtuÄŸuna yer verilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"BUGÜN BAKANA E-POSTA GÖNDERDÄ°LER"

"Söz konusu arama motorunun var olup olmadÄ±ÄŸÄ±, iddia edildiÄŸi kadar bütçe ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve yerli olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadÄ±r. Ä°ddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla bir temaslarÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak, bugün BakanÄ±mÄ±z Ahmet Arslan'a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermiÅŸlerdir.

"BÄ°ZÄ°M AÇIKLAMAMIZLA ALAKASI YOK"

'Geliyoo' isimli arama motoru projesine, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan maddi ve manevi herhangi bir destek saÄŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bir süre önce UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ±mÄ±z Ahmet Arslan'Ä±n bir televizyon kanalÄ±ndaki 'Yerli arama motoru ile ilgili çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz' açÄ±klamasÄ±nÄ±n, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadÄ±r.Elbette ki ülkemize katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±lan, yerli ve milli her türlü çalÄ±ÅŸmaya UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, bugüne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir."