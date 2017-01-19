iPhone'lara yeni yÄ±l zammÄ± geldi son fiyatlar ne oldu

Teknoloji devi Apple yeni yÄ±lÄ±n ilk zammÄ±nÄ± iPhone'lara yaptÄ±. Ä°phone'lar artÄ±k bir Ã¶nceki fiyatÄ±ndan daha yÃ¼ksek bir fiyata satÄ±lacak

Apple yeni yÄ±lÄ±n ilk zammÄ±nÄ± iPhone'lara bugün yansÄ±ttÄ±. Tüm iPhone'larda geçerli olan yeni zamlÄ± fiyatlarla birlikte en pahalÄ± iPhone'un fiyatÄ± 5 bin 449 TL'ye çÄ±ktÄ±. Zam öncesi bu fiyat 4 bin 599 TL'ydi. iPhone'larla birlikte diÄŸer ithal telefon markalarÄ±na ait cihazlarÄ±n da fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesi bekleniyor. Ä°ÅŸte, iPhone'larÄ±n yeni Türkiye fiyatlarÄ±

Ä°ÅžTE YENÄ° ZAMLI iPHONE FÄ°YATLARI

32 GB iPhone 7: 3 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 199 TL)

128 GB iPhone 7: 4 bin 299 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 599 TL)

256 GB iPhone 7: 4 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 999 TL)

32 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 749 TL)

128 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 949 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 199 TL)

256 GB iPhone 7 Plus: 5 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 599 TL)

32 GB iPhone 6S: 3 bin 199 TL

128 GB iPhone 6S: 3 bin 699 TL

32 GB iPhone 6S Plus: 3 bin 699 TL

128 GB iPhone 6S Plus: 4 bin 199 TL