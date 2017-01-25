Instagram'da yeni dÃ¶nem baÅŸladÄ±

FotoÄŸraf ve video paylaÅŸÄ±m sitesi Instagram, yeni Ã¶zelliÄŸini takipÃ§ilerine kazandÄ±rdÄ±

Instagram, Periscope veya Facebook Live gibi, canlÄ± video yayÄ±nÄ± özelliÄŸine kavuÅŸtu, kÄ±sa süre önce kavuÅŸmuÅŸtu. Nihayet bu özellik, artÄ±k Türkiye'de kullanÄ±ma sunuldu.

Yeni özellik, aynÄ± Stories'te video yayÄ±nlar gibi, kullanÄ±cÄ±nÄ±n video kayÄ±t yapmasÄ±na imkan tanÄ±yor ancak yayÄ±n canlÄ± yapÄ±lÄ±yor. Videonun üzerinde küçük bir "Live/CanlÄ±" ifadesi yer alÄ±yor.

CanlÄ± yayÄ±nlar aynÄ± zamanda keÅŸfet sekmesinde, kullanÄ±cÄ±yÄ± takip etmeyen diÄŸer kullanÄ±cÄ±lara da görünüyor.

Intagram ayrÄ±ca, Direct Mesaj üzerinden silinebilen fotoÄŸraflarÄ± da hayata geçirdi. Yeni özellik sayesinde kullanÄ±cÄ±lar, onlarÄ± takip eden diÄŸer kullanÄ±cÄ±lara dilediÄŸi zaman silinebilen fotoÄŸraflar gönderebilecek.

EÄŸer fotoÄŸrafÄ± alan kiÅŸi ekran görüntüsü almaya kalkarsa, fotoÄŸraf sahibine bilgi gidecek. AyrÄ±ca kullanÄ±cÄ±ya video gönderildiyse ve video tekrar izlenirse yine video sahibine bilgi ulaÅŸacak.

shiftdelete.net'in haberine göre kaybolan mesajlar özelliÄŸi bugünden itibaren Instagram hesaplarÄ±nda kullanÄ±ma açÄ±lÄ±yor. Live video özelliÄŸi ise parti parti kullanÄ±cÄ±larÄ±n hesaplarÄ±na ulaÅŸacak.