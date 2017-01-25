Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 25/01/2017 08:33

Whatsapp kullanÄ±cÄ±larÄ±na mÃ¼jde Ã¼Ã§ yeni Ã¶zellik geldi

Whatsapp

Sosyal mesajlaÅŸma aÄŸÄ± Whatsapp Ä°OS kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± ilgilendiren yeni bir Ã¶zelliÄŸini duyurdu

Whatsapp bir süre önce Android’ler için hayata geçirdiÄŸi internet baÄŸlantÄ±sÄ±z mesaj gönderme ve tek seferde 10’dan fazla fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±mÄ± özelliklerini iOS’lar içinde yayÄ±na aldÄ±. 

Üç yeni özellik geliyor Whatsapp iOS sürüm güncellemesi ile aktif internet baÄŸlantÄ±sÄ± yokken de “Gönder” butonu aktif halde olacak. Bu sayede internet baÄŸlantÄ±sÄ± yokken de mesaj gönderilebilecek. Mesajlar, internet baÄŸlantÄ±sÄ± tekrar aktif hale geldiÄŸinde karÅŸÄ± tarafa iletilecek. Eklenen ikinci özellik ise depolamayla ilgili. 

Yeniden tasarlanan veri kullanÄ±m ekranÄ± sayesinde telefonun depolama alanÄ± daha rahat yönetilebilecek. Belirli bir sohbetteki istenen mesaj tipleri ayarlardan temizlenebilecek. Son güncelleme ile geliÅŸen son özellik ise dosya paylaÅŸÄ±m sayÄ±sÄ±na getirilen artÄ±ÅŸ Daha önceden tek seferde 10 fotoÄŸraf gönderilebilirken, bu güncelleme ile tek seferde 30 fotoÄŸraf veya video gönderimi mümkün hale getirildi. 

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