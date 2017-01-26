Instagram'Ä±n canlÄ± yayÄ±n Ã¶zelliÄŸi artÄ±k TÃ¼rkiye'de

Instagram'Ä±n yeni Ã¶zelliÄŸi olan "canlÄ± yayÄ±n" paylaÅŸÄ±mÄ± TÃ¼rkiye'ye de nihayet geldi. BirkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r kullanÄ±mda olan Ã¶zellik, Periscope'a meydan okuyacaÄŸa benziyor.

Facebook'un bünyesinde bulunan mobil fotoÄŸraf ve video paylaÅŸÄ±m platformu Instagram, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n uzun süredir beklediÄŸi özelliÄŸini kullanÄ±ma sundu.Instagram bu özelliÄŸiyle Periscope'a meydan okuyacaÄŸa benziyor.Instagram, kÄ±sa süre önce duyurduÄŸu canlÄ± yayÄ±n özelliÄŸini, Türkiye'de de kullanÄ±ma sundu.KullanÄ±cÄ±larÄ±n canlÄ± yayÄ±nlarÄ± aynÄ± zamanda keÅŸfet sekmesinde de görünebiliyor. Instagram Live/CanlÄ± yayÄ±n özelliÄŸini kullanmaya baÅŸlamak için Instagram'Ä±n 10.0 sürümü ve üstüne güncellenmiÅŸ olmasÄ± gerekiyor.