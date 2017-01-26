Bu telefon satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ± 5 dakikada tÃ¼kendi

Redmi Note 4 iPhone'a rakip Ã§Ä±ktÄ±. 250 bin adet telefon 5 dakikada tÃ¼kendi.

Redmi Note 4 satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±ktan 5 dakika sonra 250 bin adet satarak tükendi. iPhone'a Android cephesinden yeni rakip geldi. Redmi Note 4, 5 dakika içerisinde 250 bin adet satarak tükendi. Bu satÄ±ÅŸ rakamÄ± bir rekor niteliÄŸinde zira 5 dakikada 250 bin satan cihaz Hindistan tarihinin en hÄ±zlÄ± telefon satÄ±ÅŸÄ± olarak kayda geçti. Peki satÄ±ÅŸ rekoru kÄ±ran telefonun özellikleri neler?

5.5 inç Full HD IPS ekran

Qualcomm Snapdragon 625 iÅŸlemci

Adreno 506 grafik iÅŸlemci

32 GB depolama alanÄ±

13 MP arka ve 5 MP ön kamera

4100 mAh batarya

Micro sd kart desteÄŸi

Hi-Fi ses desteÄŸi

Telefon 190 dolar fiyat etiketine sahip.