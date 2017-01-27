iPhone'un aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± bulan PTT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Apple'Ä±n resmi sitesine adÄ±nÄ± yazdÄ±ran ilk TÃ¼rk oldu

iPhone'daki gÃ¼venlik aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± bulan ve Apple'a bildiren PTT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ memuru Fatma YÄ±lmaz, Ä°OS 10 sÃ¼rÃ¼mÃ¼yle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini belirtti.

iPhone'daki güvenlik açÄ±ÄŸÄ±nÄ± firmaya bildiren ve bir Türk olarak firmanÄ±n resmi sitesindeki listeye adÄ±nÄ± yazdÄ±ran PTT Genel MüdürlüÄŸü memuru Fatma YÄ±lmaz, "FirmanÄ±n dünya genelinde ulaÅŸÄ±labilir, güvenlik açÄ±klarÄ±nÄ±n yamandÄ±ÄŸÄ± ve bunu belirleyenlerin isimlerinin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir listesi var, orada kurumumla birlikte adÄ±mÄ±n geçtiÄŸini gördüm, gurur vericiydi" dedi.

YAZIÅžMALAR 1 YIL SÜRDÜ

Apple marka iPhone 6s Plus'Ä± kullanÄ±rken bir güvenlik açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu fark eden PTT Genel MüdürlüÄŸü memuru Fatma YÄ±lmaz, firmayla yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l süren yazÄ±ÅŸmalar sonucunda bildirmiÅŸ olduÄŸu açÄ±ÄŸÄ±n kabul edilmesi ile iOS 10 yazÄ±lÄ±m güncellemesiyle sorunun düzeltilmesine katkÄ±da bulundu. Fatma YÄ±lmaz'Ä±n ismi, güvenlik açÄ±klarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± firmanÄ±n dünya genelinde yayÄ±nladÄ±klarÄ± listede yer aldÄ±.

LÄ°STEDE ADI GEÇEN Ä°LK TÜRK

Bu listede adÄ± yer alan ilk Türk olmasÄ±yla YÄ±lmaz'Ä±n kurumunun ismi de yer aldÄ±. Güvenlik açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderilmesinde Türkiye'den adÄ±nÄ± listeye yazdÄ±ran YÄ±lmaz, süreci ve detaylarÄ± Ä°hlas Haber AjansÄ± muhabiriyle paylaÅŸtÄ±.

"iOS 10 Ä°LE SORUN ORTADAN KALKTI"

YÄ±lmaz, "iPhone 6s Plus kullanÄ±cÄ±sÄ±yÄ±m, bir müddet kullandÄ±ktan sonra arama ekranÄ±nda mevcut olmayan bir veriyi gösterdiÄŸini fark ettim. Telefonuma kaydedip, arama yapmadan veya mesaj atmadan sildiÄŸim bir kiÅŸiyi sanki telefonda kayÄ±tlÄ±ymÄ±ÅŸ gibi arama ekranÄ±nda gösteriyordu. Bunun sürekli hale gelmesiyle firmanÄ±n gerekli birimlerine sorun olduÄŸuna dair mail attÄ±m, durum beni rahatsÄ±z etti ve bir güvenlik açÄ±ÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüm. Firma benden videolu anlatÄ±m istedi, bende video çekip gönderdim. Daha sonra yeni bir yazÄ±lÄ±m yüklediklerini ve sorunun gidip gitmediÄŸini sordular ama durum devam ettiÄŸinden gitmediÄŸini söyledim. Sonra yine bir irtibatta bulunduk, bu süreç bir yÄ±l kadar sürdü ve iOS 10 güncellemesiyle sorun ortadan kalktÄ±. FirmanÄ±n dünya genelinde ulaÅŸÄ±labilir bir listesi var, güvenlik açÄ±klarÄ±nÄ±n yamandÄ±ÄŸÄ± ve bunu belirleyenlerin isimlerinin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir liste, orada kurumumla birlikte adÄ±mÄ±n geçtiÄŸini gördüm. Gurur vericiydi, tabiki mutlu oldum ismimi görmekten, kurumumun adÄ±nÄ±n da yazÄ±yor olmasÄ± beni onure etti ayrÄ±ca. Ä°lk Türk kiÅŸi olarak kendi adÄ±mÄ± listede görmem beni sevindirdi" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅžTE O LÄ°STE

iPhone kullanmaya devam eden ve hep kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz'Ä±n ve çalÄ±ÅŸanÄ± olarak temsil ettiÄŸi PTT'nin de adÄ±nÄ±n geçtiÄŸi o listeye https: //support.apple.com/tr-tr/HT207143 adresinden ulaÅŸÄ±labiliyor.