Bu haber 70 milyonu ilgilendiriyor Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸi internette bÃ¶yle saÄŸlanacak

GeÃ§en ekim ayÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ve kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce de â€˜Kurulâ€™u oluÅŸturulan KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu, sade vatandaÅŸtan ÅŸirketlere kadar herkesi ilgilendiriyor.

Son günlerde herkes, internet sitesine girdiÄŸi bankasÄ±nÄ±n ya da mal aldÄ±ÄŸÄ± perakende ÅŸirketinin önemli uyarÄ±sÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor: KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu (KVKK). Çünkü 7 Ekim 2016’da yürürlüÄŸe giren yasa bir dizi uyum süreci öngörüyor. KVKK’nÄ±n amacÄ±, “KiÅŸisel verilerin iÅŸlenmesinde baÅŸta özel hayatÄ±n gizliliÄŸi olmak üzere kiÅŸilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kiÅŸisel verileri iÅŸleyen gerçek ve tüzel kiÅŸilerin yükümlülükleri ile uyacaklarÄ± usul ve esaslarÄ± düzenlemek” olarak açÄ±klandÄ±. Dijital dünyanÄ±n hayatÄ±n her alanÄ±na nüfuz ettiÄŸi günümüzde yasanÄ±n getirdiklerini öÄŸrenmek ÅŸart.

KÄ°MLERÄ° Ä°LGÄ°LENDÄ°RÄ°YOR?

Kanun hükümleri, kiÅŸisel verileri iÅŸlenen gerçek kiÅŸiler ile bu verileri tamamen veya kÄ±smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayÄ±t sisteminin parçasÄ± olmak kaydÄ±yla otomatik olmayan yollarla iÅŸleyen (toplayan, saklayan, düzenleyen, deÄŸiÅŸtiren, sÄ±nÄ±fl andÄ±ran, yurtiçine ya da yurtdÄ±ÅŸÄ±na aktaran, açÄ±klayan) gerçek ve tüzel kiÅŸiler hakkÄ±nda uygulanacak.

KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ° VE ÖZEL NÄ°TELÄ°KLÄ° KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ° NEDÄ°R?

Gerçek kiÅŸiyi belirli ve belirlenebilir yapan her tür veriye kiÅŸisel veri deniyor. ÖrneÄŸin isim, adres, kimlik ve telefon numarasÄ± bu kapsama giriyor. Kanun, kiÅŸilerin Ä±rkÄ±, etnik kökeni, siyasi düÅŸüncesi, felsefi inancÄ±, dini, mezhebi veya diÄŸer inançlarÄ±, kÄ±lÄ±k ve kÄ±yafeti, dernek, vakÄ±f ya da sendika üyeliÄŸi, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, cinsel hayatÄ±, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kiÅŸisel veri sayÄ±yor.

KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ°LER HANGÄ° ÅžARTLARA BAÄžLI OLARAK Ä°ÅžLENEBÄ°LECEK?

Veriler, KVKK’da istisna olarak sayÄ±lan haller dÄ±ÅŸÄ±nda ilgili kiÅŸinin ‘açÄ±k rÄ±za’sÄ± olmaksÄ±zÄ±n iÅŸlenemeyecek, iÅŸlenenler yok edilecek. “Kanunlarda açÄ±kça öngörülmesi”, “Bir sözleÅŸmenin kurulmasÄ± veya ifasÄ±yla doÄŸrudan doÄŸruya ilgili olmasÄ±”, “KiÅŸi tarafÄ±ndan alenileÅŸtirilmesi” gibi ÅŸartlarda ise bu rÄ±za aranmayacak. ÖrneÄŸin iÅŸ arayanlarÄ±n özgeçmiÅŸlerini sosyal medyada bu amaçla kurulan mecralara yüklemeleri bu alenileÅŸtirmeye giriyor. Özel nitelikli kiÅŸisel verilerin ise açÄ±k rÄ±za olmaksÄ±zÄ±n iÅŸlenmesi yasak. Ancak saÄŸlÄ±k ve cinsel hayat dÄ±ÅŸÄ±ndaki kiÅŸisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kiÅŸinin açÄ±k rÄ±zasÄ± aranmaksÄ±zÄ±n iÅŸlenebilir. SaÄŸlÄ±kla ilgili kiÅŸisel veriler ise ancak kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ±, tedavi ve bakÄ±m hizmetlerinin yürütülmesi, saÄŸlÄ±k finansmanÄ±nÄ±n planlanmasÄ± gibi nedenlerle açÄ±k rÄ±zasÄ± aranmaksÄ±zÄ±n iÅŸlenebilecek. AyrÄ±ca bu verilerin iÅŸlenmesinde KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen önlemlerin alÄ±nmasÄ± ÅŸart. Yine KVKK’ya göre açÄ±k rÄ±zanÄ±n, ilgili kiÅŸinin iÅŸleme hakkÄ±nda AydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± takiben, verinin iÅŸlenme amacÄ±na uygun olarak verilmesi de gerekiyor.

VERÄ° SORUMLUSU KÄ°MDÄ°R?

KiÅŸisel verilerin iÅŸleme amaçlarÄ±nÄ± ve vasÄ±talarÄ±nÄ± belirleyen, veri kayÄ±t sisteminin kurulmasÄ±ndan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kiÅŸiye veri sorumlusu deniyor. ÖrneÄŸin her ÅŸirket en azÄ±ndan çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ait kiÅŸisel verileri iÅŸlemesi nedeniyle veri sorumlusu olarak niteleniyor. Tüm veri sorumlularÄ±nÄ±n Veri SorumlularÄ± Sicili’ne kaydolmasÄ± gerekecek. Bu kayÄ±t iÅŸlemi için örneÄŸin ÅŸirketlerin hangi verileri ne amaçla ve ne kadar süreyle iÅŸleyeceklerini belirlemeleri, Sicil’e bildirmeleri gerekiyor. Veri sorumlularÄ± özellikle kiÅŸisel verileri iÅŸlenen kiÅŸilerin yapacaklarÄ± bilgi edinme baÅŸvurularÄ±nÄ±, verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerini 30 gün içinde karÅŸÄ±lamak zorunda. BunlarÄ± karÅŸÄ±lamayan veri sorumlularÄ±, Kurul’na ÅŸikayet edilebilecek.

KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ°LER YURTDIÅžINA AKTARILABÄ°LECEK MÄ°?

KiÅŸisel verilerin yurtdÄ±ÅŸÄ±na aktarÄ±lmasÄ± için, istisna halleri dÄ±ÅŸÄ±nda ilgili kiÅŸinin açÄ±k rÄ±zasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± ve gönderilecek ülkenin yeterli kiÅŸisel veri korumasÄ±na sahip olmasÄ± gerekiyor. Yeterli korumaya sahip ülkeler, Kurul tarafÄ±ndan liste halinde yayÄ±nlanacak.

KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ°LERÄ° KORUMA KURULU’NA KÄ°MLER SEÇÄ°LDÄ°?

KiÅŸisel verilerin korunmasÄ± için özerk bir kurul ve kurum oluÅŸturuldu. KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulu 12 Ocak 2017’de yemin ederek göreve baÅŸladÄ±. Kurul, TBMM seçimi ile Cabir Bilirgen, Cengiz PaÅŸaoÄŸlu, Turan ArÄ±k, Ä°hsan Ezel Büyüksekban ve Kurulu seçimi ile Murat Karakaya ile HASAN AydÄ±n’dan oluÅŸuyor.

NE TÜR CEZALAR ÖNGÖRÜLDÜ?

KiÅŸisel verileri hukuka aykÄ±rÄ± (TCK) olarak kaydedenler 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar, hukuka aykÄ±rÄ± olarak veren veya ele geçirenler 2 yÄ±ldan 4 yÄ±la kadar, verileri yok etmeleri gerektiÄŸi halde yok etmeyenler 1 yÄ±ldan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak. AyrÄ±ca KVKK’da veri sorumlusuna yüklenen belirli yükümlülükleri yerine getirmeyenlere Kurul tarafÄ±ndan 5 bin-1 milyon lira idari para cezasÄ± verilebilecek.

KVKK’NIN UYGULANMAYACAÄžI Ä°STÄ°SNALAR NELER?

KVKK belli tip veri iÅŸlemede uygulanmayacak. Bunlar arasÄ±nda “KiÅŸisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araÅŸtÄ±rma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla iÅŸlenmesi”, “KiÅŸisel verilerin milli savunmayÄ±, milli güvenliÄŸi, kamu güvenliÄŸini, kamu düzenini, ekonomik güvenliÄŸi, özel hayatÄ±n gizliliÄŸini veya kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal etmemek ya da suç teÅŸkil etmemek kaydÄ±yla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda iÅŸlenmesi” var.

ÅžÄ°RKETLER Ä°Åž YAPIÅž ÅžEKÄ°LLERÄ°NÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RECEK

KVKK’nÄ±n sade vatandaÅŸtan holdinglere kadar geniÅŸ bir kitleyi çok yakÄ±ndan ilgilendirdiÄŸini vurgulayan Paksoy Ortak Avukat Bürosu Kurucu OrtaÄŸÄ± Serdar Paksoy, bu kanun sonrasÄ± tüm ÅŸirketlerin iÅŸ yapÄ±ÅŸ ÅŸekillerini deÄŸiÅŸtirmesi gerektiÄŸini ifade etti. Paksoy ÅŸöyle devam etti: “Bir uyum süreci gerekecek. Temelde her bilgiyi almak için rÄ±za istemeleri gerekiyor. Ama özellikle amaca uygunluk çok önemli. AlÄ±nan bilgilere ÅŸirket içinden kimlerin ulaÅŸabileceÄŸi belirlenecek ve bunun sÄ±nÄ±rlarÄ± netleÅŸtirilecek. ÖrneÄŸin personelin özlük haklarÄ±yla ilgili bilgiler için de bunlar geçerli olacak. Yine bilgilerin saklandÄ±ÄŸÄ± dosyalarÄ±n, bilgisayarlarÄ±n nasÄ±l korunacaÄŸÄ±, baÅŸkalarÄ±nÄ± gösterilmemesiyle ilgili talimatlarÄ±n düzenlenmesi gerekecek. Åžirket içi departmanlarÄ±n yeni kanuna uygunluÄŸu gözden geçirilecek. Özellikle tüketicilerle imzalanan satÄ±ÅŸ, taahhüt gibi sözleÅŸmelere yeni kanuna uygun maddelerin, seçeneklerin eklenmesi saÄŸlanacak. Bu ÅŸirketler arasÄ± sözleÅŸmeler için de geçerli.” Åžirketlerin eskiden yapabildiÄŸi ama bu kanun sonrasÄ± yapamayacaÄŸÄ± tasarruflarla ilgili örnekler de veren Paksoy, “Bir holding çatÄ±sÄ± altÄ±ndaki üretim ÅŸirketi personeliyle ilgili kiÅŸisel verileri, yine aynÄ± holding bünyesinde bulunan bir pazarlama ya da satÄ±ÅŸ ÅŸirketine dahi, açÄ±k rÄ±za olmaksÄ±zÄ±n veremeyecek. Ya da bir perakende ÅŸirketi yeni kanuna uygun aldÄ±ÄŸÄ±, iÅŸlediÄŸi kiÅŸisel verileri bir baÅŸka perakende ÅŸirketine ilgili kiÅŸilerin rÄ±za olmaksÄ±zÄ±n aktaramayacak. SÄ±nÄ±rsÄ±z veri toplama, iÅŸleme dönemi kapandÄ±” dedi.

Ä°ÅžLENEN ESKÄ° VERÄ° Ä°ÇÄ°N RIZA ALINACAK

KVKK yürürlüÄŸe girmeden önce iÅŸlenmiÅŸ verilerin 7 Nisan 2018’e kadar bu kanuna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani veri sahiplerinden açÄ±k rÄ±za alma ÅŸartÄ± bulunuyor. KVKK’ya aykÄ±rÄ± olduÄŸu tespit edilen; açÄ±k rÄ±za olmayan, belli bir hukuka uygun amaca dayanmayan veya iÅŸlenme amacÄ±nÄ± aÅŸan kiÅŸisel verilerin ise bu verileri elinde tutanlar tarafÄ±ndan silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekiyor. KiÅŸiler bu yönde talepte bulunabilecek.